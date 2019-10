Kraljevi elektroničke glazbe u Zagrebu: Laseri, roboti, vizuali

Manchesterski duo The Chemical Brothers konačno stižu u Zagreb, a sve je spremno za subotnji koncert u zagrebačkom Domu sportova. Više od 20 godina The Chemical Brothers iznova definiraju elektroničku glazbu kao i doživljaj iste. Njihovi nastupi uživo evoluirali su od skromnih Londonskih klubova do najvećih svjetskih pozornica, a osnovna ideja ostala je ista: njihov koncert kreira transcendentalni prostor kojem se publika jednostavno prepusti i izgubi u njemu.

Foto: Promo/CalloAlbanese

Tako se 12. listopada u Domu sportova priprema istinski spektakl. Šleperi kamiona, koje produkcija dovodi, garantiraju spektakularni doživljaj koji će se pamtiti. Konfete, laseri, roboti, s naglaskom na 3D vizuale koji uvode prisutne u svijet Chemical Brothers mašte - sve to donijet će jedan od najboljih partyja koje je Zagreb imao prilike ugostiti. Osvježeni zvukom, no s notom nostalgije koju neminovno nose uz sebe, Chemical Brothers su tip izvođača kojem publika ostaje vjerna od prvog slušanja.

U svojoj tridesetogodišnjoj karijeri objavili su 24 albuma od kojih je devet s novim studijskim snimcima. Aktualni ‘No Geography’ objavljen je ove godine i svježina njegova zvuka najbolji je dokaz koliko su Tom Rowland i Ed Simons pravi gosti u pravo vrijeme za koncertni događaj jeseni.

Foto: Promo/AlexNighingale

Dosadašnji albumi grupe The Chemical Brothers su, osim izrazito kreativnog zvuka i umjetničke slojevitosti, donijeli niz hit-pjesama. Mnoge od njih ćemo – u osebujnom live izdanju s pomno pripremljenim vizualima – imati prilike gledati uživo u Domu sportova. S njima ćemo, naglasit će Ed Simmons, dobiti jedinstveno iskustvo kojega valja doživjeti.

Vrata se otvaraju u 19 sati, od 19.30h počinje zagrijavanje uz DJa i dugogodišnjeg CB suradnika, Jamesa Holroyda, a Chemical Brothers preuzimaju pozornicu u 21.30h.

Tema: Muzika