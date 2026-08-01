Kraljevska obitelj zajedno uživa na Igrama Commonwealtha

Princ William i princeza Kate, u Škotskoj poznati kao vojvoda i vojvotkinja od Rothesaya, prekinuli su ljetni odmor kako bi sa svoje troje djece prisustvovali Igrama Commonwealtha u Glasgowu. Njihov je dolazak bio iznenađenje, a za Georgea (13), Charlotte (11) i Louisa (8) označio je prvi službeni javni angažman u Škotskoj, gdje je obitelj pratila nekoliko natjecanja.

Foto: Isabel Infantes

Kraljevska obitelj dan je provela u OVO Hydro areni, gdje su pratili polufinale u netballu između Novog Zelanda i Engleske te se kasnije uputili na velodrom Sir Chris Hoy. Za osmogodišnjeg princa Louisa, poznatog po nestašnim izrazima lica, ovo je bio prvi posjet velikom sportskom natjecanju. Za razliku od starijeg brata i sestre, redovitih gostiju na Wimbledonu, Louisu je ovo bio važan korak u kraljevskim dužnostima.

Foto: Matthew Childs

Kao i uvijek, princeza od Walesa plijenila je pažnju modnim odabirom. Za sportski dan u Glasgowu odabrala je elegantnu, ali i opuštenu kombinaciju. Nosila je klasičnu prugastu majicu u stilu francuske rivijere, koju je uparila s novim sakoom brenda Ralph Lauren i bijelom plisiranom suknjom. Izgled je zaokružila decentnim, ali skupim dodacima: bisernim naušnicama vrijednim više od 2000 dolara i torbicom.

*uz korištenje AI-ja



