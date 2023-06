Kraljica diska i ljepote: Sandra Perković na natjecanju pokazala formu i zablistala za rođendan

Sportašica Sandra Perković proslavila je 33. rođendan, a tim je povodim podijelila fotografiju i oduševila fanove. Pozirala je u crnoj uskoj haljini s prorezom i pokazala da 'nikad nije izgledala bolje'.

- Život je prekratak da ne slavimo trenutke kao poput mog rođendana. 33 i nikad nisam izgledala bolje - napisala je Sandra.

- Kakva figura; Prezgodna; Predivna si, sjajiš; Bomba od žene - pisali su oduševljeni fanovi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Sandra je nedavno u Oslu ostvarila odličan rezultat i osvojila treće mjesto u bacanju diska na mitingu Dijamantne lige u norveškom Oslu.

Foto: Instagram

Na Bislett mitingu u Oslu došla je do trećeg mjesta sa svojim hicem sezone od 65.26 metara.

Inače, Sandra i njezin trener Edis upoznali su se kada je ona imala 15 godina.

Foto: Privatni album

Jednom prilikom je za IN Magazin rekla kako se u njega zaljubila tek nekoliko godina kasnije, kada je imala 21.

- Tada nismo krenuli u neku ljubavnu romansu, ali s 21 godinu sam se ja nekako malo zaljubila u njega, on se zaljubio malo u mene. Tako je to nešto krenulo. Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su ti neki veliki uspjesi - poručila je tada.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru - objasnila je Sandra tom prilikom.