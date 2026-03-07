Obavijesti

s krunom i lentom na špici

Kraljica Hrvatske i kći Gorana Višnjića dijelila ruže po Zagrebu

Piše Dora Pek,
Zagreb: Lana Lourdes Rupić, kći Gorana Višnjića i Kraljica Hrvatske 2025., s ružama i krunom u centru grada | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Lana Lourdes Rupić uz osmijeh je prilazila Zagrepčankama i uoči Dana žena dijelila im ruže, a mnogi su zastajali kako bi se s njom fotografirali

Subotnja špica na Cvjetnom trgu ovog je vikenda bila malo drukčija nego inače. Među prolaznicima se, s krunom na glavi i lentom preko ramena, pojavila novoizabrana Kraljica Hrvatske Lana Lourdes Rupić (18). Uz osmijeh je prilazila Zagrepčankama i uoči Dana žena dijelila im ruže, a mnogi su zastajali kako bi se s njom fotografirali. Djelovala je potpuno opušteno, kao da je riječ o običnoj šetnji gradom.

U ležernoj kombinaciji, trapericama, tenisicama i toploj bundi, Lana se lako uklopila u subotnju gužvu u centru grada. Bio je to jedan od njezinih prvih većih javnih izlazaka otkad je krajem prošle godine osvojila titulu. Kruna Kraljice Hrvatske pripala joj je u prosincu na jubilarnom 35. izboru u rovinjskom hotelu Lone. 

​- Nisam očekivala pobjedu, kandidatkinje su stvarno bile izvrsne i predivne, stvarno su bile fascinantne djevojke tako da pobjedu stvarno nisam očekivala, i dalje sam u šoku! - rekla je Lana nakon proglašenja za In magazin.

Lana Lourdes Rupić najstarija je kći glumca Gorana Višnjića i Mirele Rupić. Rođena je 2007. godine u Šibeniku, a od treće godine živi u Rijeci. Njezino je rođenje privuklo veliku pozornost javnosti jer je Višnjić tad već bio u braku s Evom Vrdoljak, a Lanu je dobio u vezi s Mirelom. Očinstvo je u početku negirao, ali kasnije ju je priznao kao svoju kćer. Iako nosi poznato prezime, Lana je odrasla daleko od medijske pažnje i tek se nedavno počela pojavljivati u medijima. U djetinjstvu se bavila raznim sportovima. Trenirala je odbojku, tenis, košarku, ples, karate i gimnastiku, koja joj je ostala neprežaljena. Bila je savitljiva kao da je od gume, ali se prestala baviti time nakon što je preplašila majku.

- Neke od cura s treninga počele su raditi zvijezde bez ruku i salto skokove na cesti, bez ikakvih strunjača. Kad je moja mama to vidjela, bilo je gotovo... Previše se prestrašila te sam napustila gimnastiku, ali ljubav prema sportu je ostala - rekla je za Gloriju.

Nakon završene Privatne srednje škole Andrije Ljudevita Adamića u Rijeci upisala je studij građevine na riječkom sveučilištu.

- Lijepo je znati da je sve što sam postigla, kao i ono što ću tek stvoriti, isključivo plod mog rada i truda. Moja je mama nesebično uložila veliki trud u moj odgoj ukazujući mi da moj tata ništa nije drugačiji od bilo kojeg drugog po pitanju zanimanja s kojim se bavi, već da dijelim ljude čine li dobra ili loša djela i to je vrlo jednostavna podjela. Moj tata radi svoj posao, nečiji drugi tata ima svoju profesiju. Idem kroz život u nastojanju da činim dobro svakome na svom životnom putu i da ostvarim snove kroz vlastiti trud i rad. Ono što sam sigurno naučila od njega, svjesno ili nesvjesno, jest kako se nositi s javnim pritiskom - ispričala je ranije za Gloriju.

Priznala je kako joj je pomalo neobično naviknuti se na pažnju koju sad dobiva. Donedavno su joj svi profili na društvenim mrežama bili zaključani, a danas joj je neobično vidjeti da je ljudi prepoznaju na ulici ili da joj je mobitel pun članaka o njoj. Negativne komentare ne čita. 

- Nije da se držim podalje ili da čuvam mir, već jednostavno nemam vremena proučavati još i komentare, a i ne vidim smisao u tome. Da sam napravila nešto loše, moji bližnji bi mi to rekli. Volim vidjeti pozitivne stvari, a na negativne se ne obazirem, tako sam odgojena - rekla je.

U sljedećih nekoliko godina vidi se kao uspješna poslovna žena, ali ne planira odustati ni od modelinga.

