ZBOG PRODAJE KETAMINA

Liječnik Matthewa Perryja osuđen na dvije i pol godine zatvora, priznao je krivnju

Piše Zrinka Medak Radić,
Tužitelji su za njega tražili tri godine zatvora, dok su odvjetnici tvrdili da je riječ o „najvećoj pogrešci njegovog života“ i molili za minimalnu kaznu

Liječnik Salvador Plasencia, 44-godišnji specijalist iz Los Angelesa, osuđen je na dvije i pol godine zatvora zbog nezakonite distribucije ketamina glumcu Matthewu Perryju u mjesecima koji su prethodili njegovoj smrti. Presuda je izrečena u srijedu pred Saveznim sudom u Los Angelesu, nakon što je Plasencia ovog ljeta priznao krivnju za četiri točke optužnice, javlja Daily Mail.

Nakon odsluženja kazne, Plasencia će biti pod nadzorom još dvije godine. Sudac ga je odmah u sudnici poslao u pritvor.

Podsjetimo, Matthew Perry, zvijezda legendarne serije Prijatelji, preminuo je u listopadu 2023. godine u dobi od 54 godine. Uzrok smrti bilo je predoziranje ketaminom, nakon čega se glumac utopio u jacuzziju u svom domu u Los Angelesu. Iako je ketamin primao legalno kao terapiju za depresiju, istraga je otkrila da je povremeno tražio dodatne, ilegalne količine – upravo od Plasencije.

Prije izricanja presude, sudu je dostavljeno emotivno pismo Perryjeve majke i očuha, u kojem su izrazili ogorčenje i neizmjernu bol zbog gubitka sina.

„Kako uopće izmjeriti tugu? Kao da nam se tlo urušilo pod nogama“, napisali su. Optužili su liječnika da je „bez legitimne medicinske potrebe“ davao drogu njihovom sinu, znajući za njegove dugogodišnje borbe s ovisnošću. Plasenciju su nazvali „jednim od najodgovornijih“ za tragediju.

„Ovaj liječnik je u tajnosti kršio svoje zakletve, noću se sastajao s našim sinom zbog nekoliko tisuća dolara, hraneći se njegovom ranjivošću“, stoji u pismu.

Dr. Salvador Plasencia pleads guilty to supplying actor Matthew Perry ketamine before death in Los Angeles
Prema sudskim dokumentima, Plasencia je Perryja omalovažavao u porukama kolegama, nazivajući ga „moronom koji se može iskoristiti za novac“. Iako se ne tereti za prodaju smrtonosne doze, priznao je da mu je mjesec dana prije smrti isporučio 20 bočica ketamina, ketaminske pastile i šprice.

Tužitelji su za njega tražili tri godine zatvora, dok su odvjetnici tvrdili da je riječ o „najvećoj pogrešci njegovog života“ i molili za minimalnu kaznu – jedan dan zatvora i tri godine nadzora. Presuda od 30 mjeseci smatra se kompromisom između dviju strana.

Uz Plasenciju, na optuženičkoj klupi našlo se još nekoliko osoba poveznih s nezakonitom nabavom ketamina. Među njima su liječnik Mark Chavez iz San Diega, Erik Fleming iz Hawthornea te Perryjev dugogodišnji asistent Kenny Iwamasa, koji je priznao da je glumcu na dan smrti ubrizgao ketamin.

Optužena je i Jasveen Sangha, u medijima prozvana „Kraljica ketamina“, koja je priznala da je glumcu prodala drogu koja ga je na kraju i ubila. Njihovo izricanje kazni zakazano je za naredne tjedne.

