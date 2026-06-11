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ENERGIČAN NASTUP

KRALJICA MUNDIJALA Shakira u mrežastom izdanju 'zapalila' Meksiko na otvorenju SP-a!

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 4 min
KRALJICA MUNDIJALA Shakira u mrežastom izdanju 'zapalila' Meksiko na otvorenju SP-a!
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Foto: Kai Pfaffenbach

Deseci tisuća gledatelja na tribinama i milijarde pred malim ekranima pozdravili su je ovacijama kada je na pozornicu izašla u žutoj vibrantnoj žutoj, mrežastoj kombinaciji majice i bijele suknje

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Svijet je ponovno zaplesao u ritmu Shakire. Šesnaest godina nakon što je njezin legendarni hit "Waka Waka" definirao zvuk Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici, kolumbijska superzvijezda vratila se na najveću nogometnu pozornicu i još jednom potvrdila svoj status kraljice Mundijala.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
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Foto: Kai Pfaffenbach

Na krcatom stadionu Azteca u Mexico Cityju, u srcu jedne od triju zemalja domaćina, Shakira je, uz nigerijsku afrobeat ikonu Burna Boya, izvela službenu himnu turnira, "Dai Dai", i pokrenula spektakl otvaranja koji će se dugo pamtiti.

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Deseci tisuća gledatelja na tribinama i milijarde pred malim ekranima pozdravili su je ovacijama kada je na pozornicu izašla u žutoj vibrantnoj žutoj, mrežastoj kombinaciji majice i bijele suknje. Na nogama je imala bijele tenisice sa žutim vezicama, a u ruci žuti mikrofon. U pratnji plesačke skupine, Shakira je isporučila energičan nastup.

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Kai Pfaffenbach

Za Shakiru, ovo je četvrti put da svojim glasom i pokretima obilježava Svjetsko prvenstvo. Još 2006. godine u Njemačkoj je izvela posebnu verziju svog megahita "Hips Don't Lie – Bamboo". Četiri godine kasnije, 2010., ušla je u povijest s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", službenom himnom koja je postala globalni fenomen i do danas se smatra jednom od najboljih i najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena. Njezin pohod nastavio se i 2014. u Brazilu, gdje je na ceremoniji zatvaranja na legendarnoj Maracani izvela pjesmu "La La La".

FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Foto: Kai Pfaffenbach

Pjesma 'Dai, dai' zamišljena je kao most između kultura, a njezina premijerna izvedba uživo na otvaranju turnira pokazala je da je Fifa ponovno pogodila s izborom. Spajajući Shakirin prepoznatljivi latino pop zvuk s autentičnim afrobeats ritmovima Burna Boya, pjesma je vibrantna afro-latino fuzija koja poziva na slavlje. Glazbeno je izgrađena na snažnim stadionskim udaraljkama i melodičnim teksturama flaute, stvarajući masivan refren koji zvuči poput navijačke himne.

GLASAJTE ANKETA Je li vam bolja nova pjesma Shakire 'Dai Dai' za Prvenstvo ili 'Waka Waka'?
ANKETA Je li vam bolja nova pjesma Shakire 'Dai Dai' za Prvenstvo ili 'Waka Waka'?

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