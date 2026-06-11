KRALJICA MUNDIJALA Shakira u mrežastom izdanju 'zapalila' Meksiko na otvorenju SP-a!

Svijet je ponovno zaplesao u ritmu Shakire. Šesnaest godina nakon što je njezin legendarni hit "Waka Waka" definirao zvuk Svjetskog prvenstva u Južnoafričkoj Republici, kolumbijska superzvijezda vratila se na najveću nogometnu pozornicu i još jednom potvrdila svoj status kraljice Mundijala.

Na krcatom stadionu Azteca u Mexico Cityju, u srcu jedne od triju zemalja domaćina, Shakira je, uz nigerijsku afrobeat ikonu Burna Boya, izvela službenu himnu turnira, "Dai Dai", i pokrenula spektakl otvaranja koji će se dugo pamtiti.

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Deseci tisuća gledatelja na tribinama i milijarde pred malim ekranima pozdravili su je ovacijama kada je na pozornicu izašla u žutoj vibrantnoj žutoj, mrežastoj kombinaciji majice i bijele suknje. Na nogama je imala bijele tenisice sa žutim vezicama, a u ruci žuti mikrofon. U pratnji plesačke skupine, Shakira je isporučila energičan nastup.

Foto: Kai Pfaffenbach

Za Shakiru, ovo je četvrti put da svojim glasom i pokretima obilježava Svjetsko prvenstvo. Još 2006. godine u Njemačkoj je izvela posebnu verziju svog megahita "Hips Don't Lie – Bamboo". Četiri godine kasnije, 2010., ušla je u povijest s pjesmom "Waka Waka (This Time for Africa)", službenom himnom koja je postala globalni fenomen i do danas se smatra jednom od najboljih i najprepoznatljivijih sportskih himni svih vremena. Njezin pohod nastavio se i 2014. u Brazilu, gdje je na ceremoniji zatvaranja na legendarnoj Maracani izvela pjesmu "La La La".

Foto: Kai Pfaffenbach

Pjesma 'Dai, dai' zamišljena je kao most između kultura, a njezina premijerna izvedba uživo na otvaranju turnira pokazala je da je Fifa ponovno pogodila s izborom. Spajajući Shakirin prepoznatljivi latino pop zvuk s autentičnim afrobeats ritmovima Burna Boya, pjesma je vibrantna afro-latino fuzija koja poziva na slavlje. Glazbeno je izgrađena na snažnim stadionskim udaraljkama i melodičnim teksturama flaute, stvarajući masivan refren koji zvuči poput navijačke himne.