ANKETA Je li vam bolja nova pjesma Shakire 'Dai Dai' za Prvenstvo ili 'Waka Waka'?

Nova pjesma Shakire "Dai Dai" predstavlja zaraznu kombinaciju afrobeatsa i latino popa, stapajući glazbene svjetove Kolumbije i Nigerije u jedinstvenu globalnu poruku.

Naziv pjesme, koji na talijanskom znači "idemo", ponavlja se i na engleskom, japanskom, španjolskom te francuskom, naglašavajući međunarodni duh natjecanja. I ova Shakirina pjesma za Svjetsko prvenstvo se uspoređuje s "Waka Waka (This Time for Africa)", himnom koja je definirala turnir u Južnoj Africi 2010. godine.

Ta je pjesma postala globalni fenomen s više od 15 milijuna prodanih primjeraka i milijardama pregleda, čime je postavila gotovo nedostižan standard. "Waka Waka" je nadrasla sam sportski događaj i danas je jedna od najprepoznatljivijih sportskih pjesama svih vremena, ušavši 2025. i u Guinnessovu knjigu rekorda.

Iako "Dai Dai" donosi svježu energiju i globalni zvuk primjeren proširenom formatu turnira, opći konsenzus obožavatelja jest da joj nedostaje eksplozivnost prethodnice. Izazov za novu himnu nije samo biti dobra, već postati nezaboravna. S obzirom na to da je pjevala i na prvenstvima 2006. i 2014., Shakira je postala sinonim za glazbeni identitet FIFA-e, no čini se da je ljestvicu sama sebi postavila previsoko.

*uz korištenje AI-ja