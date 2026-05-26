Obavijesti

Show

Komentari 3
GLASAJTE

ANKETA Je li vam bolja nova pjesma Shakire 'Dai Dai' za Prvenstvo ili 'Waka Waka'?

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Je li vam bolja nova pjesma Shakire 'Dai Dai' za Prvenstvo ili 'Waka Waka'?
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

I ova Shakirina pjesma za Svjetsko prvenstvo se uspoređuje s "Waka Waka (This Time for Africa)", himnom koja je definirala turnir u Južnoj Africi 2010. godine

Admiral

Nova pjesma Shakire "Dai Dai" predstavlja zaraznu kombinaciju afrobeatsa i latino popa, stapajući glazbene svjetove Kolumbije i Nigerije u jedinstvenu globalnu poruku.

Naziv pjesme, koji na talijanskom znači "idemo", ponavlja se i na engleskom, japanskom, španjolskom te francuskom, naglašavajući međunarodni duh natjecanja. I ova Shakirina pjesma za Svjetsko prvenstvo se uspoređuje s "Waka Waka (This Time for Africa)", himnom koja je definirala turnir u Južnoj Africi 2010. godine.

Ta je pjesma postala globalni fenomen s više od 15 milijuna prodanih primjeraka i milijardama pregleda, čime je postavila gotovo nedostižan standard. "Waka Waka" je nadrasla sam sportski događaj i danas je jedna od najprepoznatljivijih sportskih pjesama svih vremena, ušavši 2025. i u Guinnessovu knjigu rekorda.

Iako "Dai Dai" donosi svježu energiju i globalni zvuk primjeren proširenom formatu turnira, opći konsenzus obožavatelja jest da joj nedostaje eksplozivnost prethodnice. Izazov za novu himnu nije samo biti dobra, već postati nezaboravna. S obzirom na to da je pjevala i na prvenstvima 2006. i 2014., Shakira je postala sinonim za glazbeni identitet FIFA-e, no čini se da je ljestvicu sama sebi postavila previsoko.

Što vi mislite, može li ova pjesma nadmašiti "Waka Waka"? Svoje mišljenje dajte u anketi.

Koja Shakirina pjesma za Prvenstvo vam je bolja?

ODGOVORI
Vidi rezultate

Ako vam se anketa ne prikazuje, možete je otvoriti klikom OVDJE.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Svi bikiniji i tangice Maje Šuput: Šimu Eleza i Nenada Tatarinova zavodila kod bazena
100 SEKSI KOMBINACIJA

FOTO Svi bikiniji i tangice Maje Šuput: Šimu Eleza i Nenada Tatarinova zavodila kod bazena

Pjevačica voli pozirati u bikinijima, a upravo je u njima zavela svoje bivše - supruga Nenada Tatarinova na zabavi na bazenu, a Šimu Eleza kod bazena u spotu
FOTO Koji pogled! Mama Renata u minijaturnom bikiniju pozirala u bazenu i pokazala bujnu guzu
'ZAPALILA' MREŽE

FOTO Koji pogled! Mama Renata u minijaturnom bikiniju pozirala u bazenu i pokazala bujnu guzu

Renata Lovrinčević Buljan naporno je vježbala u teretani kako bi dolaskom toplijeg vremena mogla zasjati u kupaćem. To joj je, sudeći prema komentarima, pošlo za rukom
Nova presuda: Severinin sin (14) će odsad živjeti s njom
NEPRAVOMOĆNA

Nova presuda: Severinin sin (14) će odsad živjeti s njom

Spor između Severine i Milana traje još od 2013. godine. Prva sudska odluka donesena je 2014. godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026