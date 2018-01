'Kraljica skandala': Madonni je papa zabranio ulazak u Vatikan

Madonna (59) je prodala više od 300 milijuna svojih albuma u cijelom svijetu. Guinnessova knjiga rekorda zato ju je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena.

Američka pjevačica u srpnju će proslaviti 35 godina od objavljivanja debitantskog albuma.

Iako je prošle godine najavila povratak na scenu, sada je i službeno potvrdila da je u tijeku snimanje novog albuma.

Madoni će ovo biti 15. studijski album, a nadovezivat će se na “Rebel Heart” iz 2015. godine.

Tjekom svoje tri i pol desetljeća duge karijere Madonna je uspjela većinu svojih pjesama "dogurati" na prva mjesta glazbenih ljestvica, od kojih su najprepoznatljivije "Like a Virgin", "Papa Don't Preach", "Like a Prayer", "Vogue", "Frozen", "Music", "Hung Up", i "4 Minutes".

Kraljica popa, osim po svojim hitovima, poznata je i po skandalima s kojima je redovito punila stranice svjetskih novina.

Spot za njezin legendarni singl "Like A Prayer" na mnogim je mjestima bio zabranjivan. Protiv njega je 1984. godine govorio i sam papa Ivan Pavao II. te pjevačici zabranio ulazak u Vatikan. Vjernike je tada pozvao na bojkot Madonne.

Papin je istup, međutim, samo izazvalo interes javnosti za Madonninu pjesmu te je "Like A Prayer"naposljetku postao jedan od najprodavanijih singlova svih vremena. Danas se taj glazbeni videozapis smatra drugim najvećim glazbenim videom povijesti. Od njega je bolji jedino "Thriller" Michaela Jacksona.

Madona je Crkvu nastavila provocirati i dalje. Svojim koncertom u Rimu 2006. godine na olimpijskom stadionu u Rimu pjevačica je izvela parodiju raspeća te izazvala bijes Crkve.

Irreverent One! ❤️🇮🇹❤️ Objavu dijeli Madonna (@madonna) Srp 29, 2016 at 1:02 PDT

Kako bi pokazala što misli o Katoličkoj crkvi, Madonna se te godine na ulazu u jednu rimsku crkvu fotografirala s podignutim srednjim prstom te poručila kako je Crkva "ona koja se ne poštuje".

Javnost nije šokirala samo svojim nastupima prema Crkvi.

Pjevačica je 2015. godine pred prepunim Madison Square Gardenom u New Yorku, najavljujući nastup komičarke Amy Schumer (36) dala blago rečeno neuobičajeno obećanje. Obećala je sve muškarce koji budu glasali za Hillary Clinton oralno zadovoljiti.

- A ja to jako dobro radim, nisam sebična, radim to polako i gledam vas u oči. I gutam - rekla je pjevačica na oduševljenje okupljenih.

Pjevačica je tvrdila kako je glas za Hillary glas za "inteligenciju i jednaka prava za žene i sve manjine".

Kasnije je žene na "marš protiv Donalda Trumpa" pozvala objavom fotografije svoje vagine, a voditelj Piers Morgan ustvrdio je kako je "povratio kad je vidio njenu fotografiju".