Kraljice seks skandala: Paris i Kim vrijede tri milijarde kuna

Objavljivanje tajnih seks snimki je za mnoge slavne osobe bio pun pogodak jer su na tim snimkama zgrnuli pravo bogatstvo. Kim Kardashian i Paris Hilton su podebljale svoje bankovne račune za milijune dolara.

Paris Hilton

Bogata nasljednica Paris Hilton (37) jedna je od najbogatijih žena u showbiznisu. Prije 14 godina, Paris i njen bivši dečko Salomon snimili su porno snimku. Paris je dotad bila poznata kao party djevojka i razmažena bogatašica, a snimka ju je preko noći pretvorila u svjetski poznatu osobu. Tajming puštanja snimke u javnost je bio savršen jer je Paris tada upravo snimala svoj reality show.

Bogatašica tvrdi da nikad nije vidjela 'ni novčića' od snimke i da je puštena bez njenog znanja i dopuštenja. Ipak, teško je zamisliti da bi ona danas bila jedna od pop ikona i da bi se vrijednost njenog imanja popela na oko 1,9 milijardi kuna, prenosi The Sun.

U godinama nakon porno uratka, Paris je stvorila modno carstvo. Dizajnirala je parfeme, kozmetiku, torbe, cipele, haljine, donje rublje i skupocjene satove.

Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Kim Kardashian

Snimka Kim Kardashian (37) i njenog tadašnjeg dečka, pjevača Ray J-a (37) došla je do javnosti 2007. Do danas ima stotine milijuna pregleda, a novčano je Kim i njenu cijelu obitelj osigurala do kraja života.

Starleta je prije toga javnosti bila poznata samo kao stilistica Paris Hilton, a medijima je slala sadržaj o sebi jer je silno željela biti slavna. Iza Kim su brojne reality serije, modni brend, računalna igrica, film, vlastiti parfem...

Vrijednost imovine Kim Kardashian se procjenjuje na vrtoglavih 1,1 milijardi kuna.