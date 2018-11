Kraljičina pravila: Meghan je zabranila da nosi tijaru po želji

Iako je od vjenčanja Meghan Markle (37) i princa Harryja (34) prošlo već pet mjeseci, tek sada su se otkrile neke 'tajne'. Kraljica Elizabeta II. (92) imala je ozbiljan razgovor sa svojim unukom oko svadbe i 'zahtjevne' nevjeste. Naime, mladoženja je prije velikog dana rekao osoblju 'što Meghan želi, to i dobije'. No, ispostavilo se da ipak to nije tako.

Vojvotkinja je tada poželjela tijaru koja sadrži smaragde, ali su joj rekli da to ne može nositi zbog toga što zeleni kamen može biti iz Rusije, prenosi The Sun. Tada je kraljica Elizabeta II. rekla da će Meghan nositi tijaru koju joj ona da.

- Također, kraljica je pitala zašto će Meghan nositi veo na vjenčanju budući da joj je ovo drugi brak - tvrdi izvor.

Podrijetlo tijare se nije moglo utvrditi pa se, zbog sumnje da je ruska, Meghanina želja nije ostvarila. Nosila je tijaru kraljice Mary s dijamantima koju je naposljetku sama odabrala dok je bila u posjeti Buckinghamskoj palači.

Sve do sada se nije znalo da upravo ta tijara zapravo nije njezin prvi odabir. Tada je Meghan svoj posjet kraljici i odabiru tijare opisala 'nevjerojatno nestvarnim'.