Kraljicu Elizabetu II. očaralo je atletsko tijelo grčkog princa

Ljubavna priča Elizabete (92) i Philipa (96), koji su rođaci u trećem koljenu, započela je 1939., kad je mlada princeza imala 13 godina. Bila je to ljubav na prvi pogled. Elizabetina dadilja Marion Crawford posvjedočila je kako Elizabeta tada nije skidala pogled s njega, iako joj Philip nije pridavao specijalnu pozornost.

Elizabetina rođakinja Margaret Rhodes rekla je da poslije nikad niti jednog muškarca nije pogledala. Elizabeta se odlučila udati iz ljubavi. Uskoro su se počeli dopisivati. Plavokosi Philip atletske građe navodno je zapeo za oko Elizabeti dok je preskakivao teniske mreže. Mladi grčki princ, rođen je na grčkom otoku Krfu, zaprosio je Elizabetu koja je odmah pristala.

Par je isprva skrivao svoje zaruke. Elizabetina obitelj nije bila oduševljena tom idejom, pa su nju i sestru 1947. Odveli na putovanje u Afriku kako bi upoznala druge muškarce. No Elizabeta i Philip su stalno bili u kontaktu. Pisala mu je stalno, a na stolu u sobi držala njegovu fotografiju. Kralj i Kraljica na kraju su blagoslovili njihovu vezu i u srpnju 1947. njihove zaruke obznanjene su javnosti.

Elizabetin zaručnički prsten bio je optočen dijamantima s tijare koja je pripadala Philipovoj majci. Mladi grčki princ i 21-godišnja princeza Elizabeta vjenčali su se 1947. u Westminsterskoj opatiji pred oko 2000 gostiju. Philip se odrekao prava na prijestolje u Grčkoj i Danskoj. Također ostavio se cigareta na Elizabetin zahtjev. Dobili su sina Charlesa 1948., a dvije godine kasnije princezu Annu. Deset godina poslije dobili su i sina Andrewa, a četiri godine poslije Edwarda.

Na proslavi zlatnog pira 1997. Kraljica je rekla kako je Philip bio njezina snaga sve godine. Par je u studenom prošle godine proslavio 70 godina braka. Njihov brak imao je uspona i padova, no uspjeli su izbjeći ljubavne zaplete kakve su imali njihova djeca, prije svega njihov sin Charles.

Princ Charles (69) i Camilla (70) upoznali su se 1970. na polo utakmici u Windsoru. Zaljubili su se na prvi pogled i započeli romansu koja je prekinuta godinu poslije kad je Charles otišao u Kraljevsku mornaricu. Camilla se nakon toga 1973. udala za svog dugogodišnjeg udvarača Andrewa Parkera Bowlesa, utjecajnog oficira u britanskoj vojsci, koji je prije nje bio u vezi s mlađom sestrom princa Charlesa, princezom Annom. Bivša Camillina kolegica, glumica Lynn Redgrave svojedobno je ispričala kako je Camilla tražila bogatog supruga.

- Htjela se zabavljati, ali prije svega bogato udati jer za nju bogatstvo je bilo zabavano - rekla je glumica. S Parkerom Bowlesom dobila je dvoje djece. Međutim ona i Charles ostali su jako bliski. On je bio kum njezinom sinu Tomu 1975. godine. Dvije godine poslije Charles je upoznao 16-godišnju Lady Dianu Spencer. Tad se viđao s njezinom starijom sestrom Lady Sarah McCorquodale. Nakon što je prekinuo vezu s njom, 1980. započeo je vezu s Dianom. Sestre su ostale bliske iako su bile u vezi s istim muškarcem.

Sarah je čak izjavila kako je ona taj Kupid koji je spojio Charlesa i Dianu. Godinu poslije Charles i Diana su se vjenčali, a Camilla je bila na svadbi unatoč Dianinom protivljenju. Godine 1982. Charles i Diana dobili su sina, princa Williama, a dvije godine poslije princa Harryja. Neostvareni ljubavnici Charles i Camilla nastavili su aferu 1986. godine. Na jednom partyju Diana se suprotstavila Camilli i rekla joj da zna što se događa između nje i Charlesa i da nije od jučer.

- Imaš sve što si u životu željela. Imaš sve muškarce svijeta i dvoje prekrasne djece. Što više želiš? - pitala ju je Camilla. Diana je odgovorila kako želi svog supruga. Godine 1992. objavljeni su tajni razgovori Charlesa i Camille koje su u medijima nazvali 'Camillagate'.

- Želio bih živjeti u tvojim hlačama. Sve bi bilo lakše. A da sam tek tampon. Kakva sreća - pričao je Charles što je Camillu nasmijao i nazvala ga je idiotom.

- Volim te i ponosan sam na tebe. Tvoje najveće postignuće je što me voliš. Charles je na nacionalnoj televiziji priznao nevjeru. No istaknuo je i kako je Diani bio vjeran sve dok nisu došli do kraja svog braka. Par se i službeno rastao 1996. Diana je priznala u intervjuu kako je imala aferu s igračem pola Jamesom Hewittom, koji ju je podučavao jahanju. Rekla je kako njen i Charlesov brak nije imao šanse jer ih je u njemu uvijek bilo troje.

Diana je poginula 1997. u prometnoj nesreći u Parizu. Godinu dana poslije Dianine tragične smrti Charles je upoznao Camillu sa svojim sinovima. Svoju su vezu držali u tajnosti, a u javnost su zajedno izašli dvije godine poslije na rođendanu njezine sestre u Londonu. Na zabavu su stigli odvojeno, ali su otišli skupa kad su ih i fotografirali.

Camilla je upoznala Charlesove sinove, no kraljica Elizabeta nije htjela priznati njihovu vezu. Odbila je doći na Charlesov 50. rođendan zbog Camille. Charles i Camilla najavili su zaruke 2005. Vjenčali su se iste godine na civilnoj ceremoniji u vijećnici. Kum im je bio princ William, a na svadbi je bio i Camillin bivši suprug sa svojom novom ženom. Kraljica Elizabeta i njen suprug princ Phillip nisu bili na ceremoniji vjenčanja, ali su se kasnije pojavili na zabavi.

Camilla se 2007. nije pojavila na desetoj godišnjici smrti princeze Diane. Iako je planirala doći na kraju je poslala priopćenje u kojem je rekla kako ne želi izazvati nemir. Camilla i Kate Middleton osvanule su 2011. na naslovnicama, nekoliko mjeseci prije Kateinog vjenčanja s princom Williamom. Njih dvije bile su na ručku i s Kateinom sestrom Pippom i Camillinom kćerkom Laurom Lopes, a Camilla je Kate davala savjete vezane za brak.

U travnju Kate i William su se vjenčali, a Camilla je na svadbu došla s princom Charlesom. Camillu je prihvatila i kraljica davši joj kraljevsku počast 2012. prozvavši je Dame Grand Cross od the Royal Victorian Order. Kasnije tog ljeta Camilla je bila pratnja kraljici tijekom jednog jubileja. Camilla i Charles proslavili su 2015. deset godina braka.

