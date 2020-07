Posljednjih godina Richards se rijetko pojavljivao u javnosti, a za vrijeme pandemije fotografi su ga 'ulovili' u Los Angelesu. Novi Michaelov imid\u017e uklju\u010duje sijedu dugu bradu, a glumac se prikrio i \u0161iltericom te za\u0161titnom maskom.\u00a0

Da nije ba\u0161 ljubitelj evenata i fotografiranja\u00a0na ulici Richards je dao naslutiti jo\u0161 prije desetak godina kad je\u00a0optu\u017een je da je fizi\u010dki nasrnuo na fotografa i istukao ga.\u00a0

'Kramer' u javnosti nakon dugo vremena: Prepoznajete li ga?

Posljednjih godina Richards se rijetko pojavljivao u javnosti, a fotografi su ga 'ulovili' u Los Angelesu. Novi Michaelov imidž uključuje sijedu dugu bradu, a glumac se prikrio i šiltericom te zaštitnom maskom.

<p>Glumac i komičar <strong>Michael Richards</strong> (70) proslavio se 90-ih ulogom luckastog Cosma Kramera u jednom od najpopularnijih sitcoma svih vremena, kultnom Seinfeldu. </p><p>Uloga je to koja mu je u potpunosti obilježila karijeru, a nakon završetka snimanja okušao se i u vlastitom projektu, no The Michael Richards Show je neslavno završio nakon manje od jedne sezone. Najugodnije se osjećao u stand-up komediji, kojoj se uvijek vraćao.</p><p>Posljednjih godina Richards se rijetko pojavljivao u javnosti, a za vrijeme pandemije fotografi su ga 'ulovili' u Los Angelesu. Novi Michaelov imidž uključuje sijedu dugu bradu, a glumac se prikrio i šiltericom te zaštitnom maskom. </p><p>Da nije baš ljubitelj evenata i fotografiranja na ulici Richards je dao naslutiti još prije desetak godina kad je optužen je da je fizički nasrnuo na fotografa i istukao ga. </p>