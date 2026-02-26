Važno je svirati što češće, po mogućnosti da to bude i plaćeno

Neki kažu Šveki je istina, neki kažu Šveki je ljubav. Realno, Švester je više od toga. Uglavnom, Švesterovo u Boogaloou je 27. i 28. veljače. Riječ je o koncertima Krankšvestera, hip-hop dvojca iz Osijeka, odnosno 3ki Stil (Davoru Miletiću) i Sett (Hrvoju Marjanoviću), s kojim smo i razgovarali.

Što možemo očekivati?

Švesterovo je u ovoj fazi već tradicija i označava početak koncertne godine. Uglavnom, ljudi mogu očekivati da ćemo tijekom dva dana u Boogaloou proći sva ona nezaobilazna, ali i mnoga manje očekivana mjesta u diskografiji. Švesterovo je uvijek savršen omjer hitova i deep cutova.

Foto: DINO ŠERTOVIć/PROMO

Koliko vam je važno svirati izvan rodnog Osijeka i kako doživljavate zagrebačku publiku?

Važno je svirati. Bilo gdje. Što češće i po mogućnosti dobro plaćeno. Realno, mi smo nebrojeno puta obišli Hrvatsku i regiju te svu publiku doživljavamo kao naše ljude.

Foto: PROMO

Kako izgleda vaš kreativni proces?

Započinje inicijacijom u prvi stupanj, a to je ritual koji je duboko prožet simbolikom prijelaza iz neznanja (tame) u spoznaju (svjetlost). Prije samog obreda kreativnog procesa boravimo u mračnoj 'Sobi za razmišljanje', prostoriji ispunjenoj simbolima prolaznosti i smrti, gdje u tišini pišemo svoju filozofsku oporuku. Za ulazak u 'hram kreativnosti' pripremamo se na vrlo specifičan način. Preko očiju stavljamo poveze kako bismo bili u mraku, a onda oko vrata vežemo uže koje simbolizira našu dotadašnju vezanost za svjetovne mane. Tako pripremljeni, uz ritualno kucanje, ulazimo u ložu pjesme, gdje se podvrgavamo simboličnim kušnjama hoda po dvorani u kojoj odgovaramo na filozofska i moralna pitanja Časnog Majstora, dokazujući svoju kreativnu ispravnost i iskrene motive za pisanje pjesme. ​Ponekad koristimo i Knjigu svetog zakona, kutnik i šestar, ali da ne duljim, ovo je u kratkim crtama srž procesa.

Postoji li pjesma koju posebno volite izvoditi uživo i zašto?

Sve se svodi i ovisi o tome koliko smo uspješni u stvaranju tog nekog posebnog odnosa s publikom. To je alkemija. Bezbroj je svjesnih, nesvjesnih, stvarnih, apstraktnih, dobro poznatih i misterioznih faktora koji na to utječu. Kad i ako uspostavimo taj kontakt, čak i one bezbroj puta izvedene pjesme zvuče svježe i zanimljivo.

Foto: DINO ŠERTOVIć/PROMO

Nedavno ste rekli kako za novi album tražite "neke nove stvari" i da se želite razvijati u novim smjerovima. Što to konkretno znači? Jeste li uspjeli?

Tražimo izazove. Kreativne. Glazbene i liričke. Želimo raditi nešto što nas zanima i u čemu iskreno uživamo. I to smo dosad uvijek radili uspješno. Uspjeh, u onom tradicionalnom obliku, ovisi o publici koja je spremna ili ne krenuti s nama u te eksperimente.

Jesu li Vam draže fritule ili krempite?

Krempite. Krempite su život.