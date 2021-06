Borna Čop, dugogodišnji gitarist grupe Film, koncertnu stanku izazvanu pandemijom iskoristio je za pokretanje autorske karijere. U spotu za prvu pjesmu 'Sestro noći' pokazao je i modno lice rock'n'rolla.

Autor pjesmu opisuje kao pravi, punokrvni rock singl s moćnim gitarskim rifovima i snažnim zaraznim refrenom. U pomno osmišljenom video spotu u kojem se pojavljuje manekenka Luna Valas (25).

Spot je sniman na atraktivnim lokacijama u centru Zagreba i Borninom kvartu, Dubravi. Režirao ga je Mladen Stanić, a za vizualni kreativni koncept zadužena Lana Puljić, dizajnerica modnog brenda Lokomotiva. Glazbenik je otkrio kako je došlo do spajanja glazbene i modne priče.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S dizajnericom Lanom Puljić veže me dugogodišnje prijateljstvo, a upoznao nas je Jura Stublić, frontmen grupe Film u kojoj sviram preko 15 godina. U zajedničkim druženjima Lana me uvodila u zanimljivi svijet mode, koji je prirodno kompatibilan s rock glazbom jer nas često nadahnjuju iste ideje: slobode, odvažnosti, senzualnosti kao i izlaska iz zadanih okvira. Sudjelovao sam u odabiru glazbe za revije Laninog modnog brenda Lokomotiva, a s obzirom na to da mi je vizualni dio prezentacije iznimno važan, suradnja s Lanom bila je logičan nastavak naše priče. Na jednoj od modnih revija zapazio sam Lunu Valas, koja je u videospotu pjesme savršeno utjelovila zavodljivu Sestru noći - ispričao je Borna za Gloria.hr