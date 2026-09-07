Jeff Franklin (71), autor popularne serije 'Puna kuća', prisjetio se nevjerojatnog trenutka kada su blizanke pokazale da su rođene za glumu, iako su tada imale samo godinu dana
Kreator 'Pune kuće' o sestrama Olsen: 'Nisam mogao vjerovati što su napravile na setu...'
Jeff Franklin (71), autor popularne serije 'Puna kuća', za časopis People prisjetio se epizode u kojoj su ga Mary-Kate i Ashley Olsen potpuno oduševile svojim talentom, iako su tada imale samo godinu dana.
- Bila je jedna epizoda o ujaku Jesseju u kojoj je on emitirao Elvisa, a koju sam igrom slučaja i režirao. U njoj su se nakratko pojavile i Johnova i moja mama. To nam je svima bilo jako zabavno. Ujedno je to bila epizoda u kojoj je, mislim da je to bila Ashley, sve podigla na potpuno drugu razinu. Prvi put smo imali jednu od blizanki Olsen kako glumi scenu koja traje nekoliko minuta, a ona je pogodila sve svoje ulaze, odigrala scenu, nikad nije pogledala u kameru, nikad nije podigla pogled prema mikrofonu, nikad nije gledala publiku, ostala je u liku i pogodila svaku šalu - ispričao je Franklin s oduševljenjem kako su djevojčice bile talentirane još od malih nogu.
- Mislim, bilo je suludo. To je nešto što ne postoji nigdje drugdje na planetu. To je zapravo bila posljednja epizoda prve sezone i nikada je neću zaboraviti. Bilo je jednostavno čudesno. Kako je to moguće? U kojem svemiru ovo malo jednogodišnje dijete ima publiku na dlanu i pogađa šale? Bilo je nevjerojatno - kazao je Franklin.
Mary Kate i Ashley Olsen u seriji su ulogu Michelle Tanner počele glumiti sa samo devet mjeseci, a kada je emitiranje završeno 1995., imale su osam godina. Nakon završetka serije, sestre su zajedno glumile u više od 30 filmova, no na vrhuncu slave odlučile su se povući iz javnosti. 2005. godine osnovale su vlastitu luksuznu modnu kuću The Row. Mary-Kate danas je kreativna direktorica, a Ashley izvršna direktorica. Prije deset godina odbile su ponoviti svoje uloge u Netflixovu nastavku serije, 'Punije kuća', koji je završio 2020. godine.
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