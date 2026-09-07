Kreator 'Pune kuće' o sestrama Olsen: 'Nisam mogao vjerovati što su napravile na setu...'

Jeff Franklin (71), autor popularne serije 'Puna kuća', za časopis People prisjetio se epizode u kojoj su ga Mary-Kate i Ashley Olsen potpuno oduševile svojim talentom, iako su tada imale samo godinu dana.

- Bila je jedna epizoda o ujaku Jesseju u kojoj je on emitirao Elvisa, a koju sam igrom slučaja i režirao. U njoj su se nakratko pojavile i Johnova i moja mama. To nam je svima bilo jako zabavno. Ujedno je to bila epizoda u kojoj je, mislim da je to bila Ashley, sve podigla na potpuno drugu razinu. Prvi put smo imali jednu od blizanki Olsen kako glumi scenu koja traje nekoliko minuta, a ona je pogodila sve svoje ulaze, odigrala scenu, nikad nije pogledala u kameru, nikad nije podigla pogled prema mikrofonu, nikad nije gledala publiku, ostala je u liku i pogodila svaku šalu - ispričao je Franklin s oduševljenjem kako su djevojčice bile talentirane još od malih nogu.

The Met Gala 2018 âHeavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imaginationâ | Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Mislim, bilo je suludo. To je nešto što ne postoji nigdje drugdje na planetu. To je zapravo bila posljednja epizoda prve sezone i nikada je neću zaboraviti. Bilo je jednostavno čudesno. Kako je to moguće? U kojem svemiru ovo malo jednogodišnje dijete ima publiku na dlanu i pogađa šale? Bilo je nevjerojatno - kazao je Franklin.

Mary Kate i Ashley Olsen u seriji su ulogu Michelle Tanner počele glumiti sa samo devet mjeseci, a kada je emitiranje završeno 1995., imale su osam godina. Nakon završetka serije, sestre su zajedno glumile u više od 30 filmova, no na vrhuncu slave odlučile su se povući iz javnosti. 2005. godine osnovale su vlastitu luksuznu modnu kuću The Row. Mary-Kate danas je kreativna direktorica, a Ashley izvršna direktorica. Prije deset godina odbile su ponoviti svoje uloge u Netflixovu nastavku serije, 'Punije kuća', koji je završio 2020. godine.