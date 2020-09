Kreće borba: Neki kandidati su odmah pokazali da su 'opasni'

Borba za najbolji položaj u kući počinje odmah - pri samom ulasku u kuću, a tko se u početku pokaže najboljim parom, imat će i najbolje pogodnosti

<p>U ponedjeljak u 21 sat na RTL-u počinje nova sezona zabavne emisije 'Superpar', koja je osvojila srca gledatelja, ali im i natjerala suze na oči od smijeha. To i ne čudi s obzirom na to da je domaćin showa glumac i voditelj<strong> Enis Bešlagić</strong> (45), koji će i ove sezone gledatelje zabavljati svojim istančanim humorom, u čemu će mu uvelike pomoći i natjecateljski parovi od kojih su neki sve samo ne uobičajeni.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hana Rodić i Goran Jurenec bili u 'Superparu'</strong></p><p>Emisija se snimala krajem 2019. godine, a parovi dolaze iz svih krajeva Lijepe Naše. I dok su neki u braku ili vezi gotovo pet desetljeća, drugi su, pak, tek na početku svoje priče. Je li bolje poznavati partnera u dušu ili vjerovati intuiciji - brzo će isplivati na površinu...</p><p>Naime, borba za najbolji položaj u kući počinje odmah - pri samom ulasku u kuću, a tko se u početku pokaže najboljim parom, imat će i najbolje pogodnosti. Jedno je sigurno - nikako se ne smije podcijeniti koliko je važan miran san.</p><p>Bit će jako zabavno gledati kakav su prvi dojam parovi stekli jedni o drugima, hoće li potpuno promašiti s procjenom, kliknuti na prvu ili možda čak i odmah 'zaratiti', a ni prvo klađenje neće biti ništa manje zanimljivo. Naročito kad parovi doznaju da je riječ o njima omiljenoj stvari - kućanskim poslovima.</p><p>No kako to već bude u 'Superparu', kandidate ne očekuje baš ništa od onoga čemu se potajice nadaju, a tko se najmudrije kladio u prvom zadatku i već prvi dan pokazao da će biti iznimno opasan protivnik gledatelji mogu pogledati u prvoj epizodi zabavne emisije 'Superpar'.</p>