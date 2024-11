Kreće glazbeni spektakl uživo: 'Superstar' ove godine ima i jednu veliku novost za žiri...

Večeras od 20.15 sati na RTL-u kreće prva epizoda uživo 'Superstara'. RTL-ov glazbeni spektakl vodit će karizmatična Antonija Blaće, koja jedva čeka emisije uživo.

- Kandidati imaju različite životne putove, bave se svime i svačime, no imaju istu želju i san. Tko ne bi volio to gledati ili biti dio toga? Navijam za njih i podrška sam im. Kao voditeljica to mogu uživo i to je baš privilegija. Stisnuti im ruku kad ih ulovi trema, biti pored njih kada dolazi kritika. Da znaju da imaju nekog svog na pozornici - otkrila je Blaće uoči večerašnje epizode 'Superstara' uživo.

Foto: RTL

Osim Antonije, podršku će kandidati imati i u ekipi iz žirija, a novost ove godine u 'Superstaru' je i ta da žiri ima pravo na jedan 'Glas za spas'. Žiri će imati pravo tijekom tri epizode uživo 'Superstara' jednu osobu spasiti od ispadanja. Mogućnost je to koju žiri ima

samo jednom, a oko odluke o tome kojeg kandidata spasiti - žiri mora biti jednoglasan. U prvoj epizodi kandidati će izvoditi pjesme koje ih na neki način predstavljaju.

Foto: RTL

- Tog izvođača sam upoznao, dao mi je par savjeta, bio veliki gospodin i umjetnik. Žao mi je što više nije među nama. Pjesma koju izvodim govori da ništa ne traje vječno... - priča Marko Stanković o pjesmi koju će izvoditi u prvoj epizodi uživo 'Superstara'.

Foto: RTL

- Pjesma koju izvodim u prvoj epizodi mi se jako sviđa, volim tu izvođačicu inače - dodala je, pak, Karla Miklaužić.

- Pjesma koju ću izvoditi za mene označava žensku snagu, snažne smo i jake - zaključila je uoči livea Lorenza Puhar.

Foto: RTL

Monika Jukić, Katarina Car, David Baškarad, Benjamin Hasanić, Lorenza Puhar, Bojan Pavlović, Karla Miklaužić, Marko Stanković, Ema Bubić, Nikola Batinović, Hanan Velić i Luka Tomić cijene podršku koja im stiže sa svih strana!

- Stižu mi prijatelji s posla, roditelji, prijatelji iz Splita, Zagreba, cimerica, sestra - otkrio je Hanan Velić o velikoj podršci koja mu stiže u studio Jadran filma.

Foto: RTL

- Dolaze mi prijatelji iz škole, obitelj, kumovi! Treme uvijek ima, ali naravno da mi je lakše kad vidim svoje ljude u publici - dodala je, pak, Monika Jukić.

Foto: RTL

Kandidati imaju veliku podršku prijatelja i najbližih, a gledatelji će za svoje favorite moći glasati nakon što svi nastupi budu prikazani!