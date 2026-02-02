Kreće Gospodin Savršeni! Petar i Karlo odmah će dijeliti ruže, a neke cure neće dospijeti u vilu

Večeras od 21.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće omiljeni 'Gospodin Savršeni'!

Drama, emocije, suze, zabava, svađe, adrenalin, romantika – sve to gledateljima donosi nova dinamična i nepredvidiva sezona showa o kojem se u Lijepoj Našoj najviše priča.

Uzbuđenja počinju već s prvom epizodom kad će novi voditelj Marko Vargek na najvećem grčkom otoku Kreti dočekati novu Gospodu Savršene - Karla i Petra, koji će jedan drugoga konačno upoznati.

Foto: RTL

No vremena za opuštanje nema jer već prvi dan na Kreti bit će izazovan za obojicu Savršenih, ali i za djevojke, jer ovaj put ide se odmah 'na glavu', bez previše analiziranja, pripreme i plana.

Ovaj put dečki svoje kandidatkinje neće upoznati na prvom cocktail-partyju u vili, nego nešto ranije. Vrijeme je za prve brze spojeve na lokacijama diljem Krete i prve ruže, kojih ipak nema dovoljno za sve djevojke. Drugim riječima, neke od njih neće ni dospjeti u vilu.

Zbunjenost, trema, velika doza samouvjerenosti, urnebesne izjave, neočekivane fizičke aktivnosti, razočarenje, i prvi leptirići u trbuhu, sve to obilježit će prve susrete.

Foto: RTL

Oduševljene će biti i djevojke, priznavši da su se neke već zaljubile: 'Od tebe ću sve uzeti, a ne samo ružu!'

Ipak, jednog će Savršenog na Kreti dočekati pravi šok. Nakon što ugleda tko hoda prema njemu, shvatit će da tu djevojku već poznaje!

- Život je fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznali, ali u tom periodu nije bilo moguće, i sad je ovdje - poručit će.

Foto: RTL

- Otkud ti? Ne znam što da kažem - pitat će se i iznenađenja kandidatkinja, priznavši da se ovom scenariju nije nadala ni u snu.

Otkud se poznaju, kako će proći spojevi i tko će zaraditi svoju prvu ružu, pokazat će prva epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.