OD PONEDJELJKA NA NOVOJ TV

Kreće MasterChef! Sedamdeset kandidata ide pred žiri, a rijetki prolaze dalje: 'Želimo strast'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Luka Dubroja

Sezona će započeti audicijama u kojima će se kroz pet epizoda pred žirijem kojeg čine chefovi, Mario Mihelj, Stjepan Vukadin i Goran Kočiš, predstaviti 70-ak odabranih kandidata iz raznih dijelova Hrvatske

MasterChef, najgledaniji kulinarski show u Hrvatskoj, vraća se na male ekrane s osmom sezonom, a gledatelje od ponedjeljka, 15. rujna na Novoj TV očekuje početak novih kulinarskih avantura! 

Sezona će započeti audicijama u kojima će se kroz pet epizoda pred žirijem kojeg čine vrhunski chefovi - Mario Mihelj, Stjepan Vukadin i Goran Kočiš - predstaviti 70-ak odabranih kandidata iz raznih dijelova Hrvatske i regije.

Hrabrosti da stanu pred strog, ali pravedan sudački trojac u novoj sezoni skupili su profesori, frizerka, knjižničarka, pijanist, studenti, vozač kamiona i brojni drugi kandidati, među kojima će se naći i neki povratnici s ciljem da izbore drugu priliku u MasterChefu.

Foto: Luka Dubroja

Atmosfera će biti napeta, štednjaci će gorjeti, vrijeme nemilosrdno curiti, a neizvjesnost rasti jer samo će najbolji kandidati osvojiti vrijednu MasterChef pregaču koja im otvara vrata prema MasterChef kuhinji i vili, čime dolaze jedan korak bliže na putu prema tituli pobjednika i novčanoj nagradi.

Foto: Luka Dubroja


Kandidati će već s prvim tanjurima morati dokazati da posjeduju strast, kreativnost i talent u kuhinji.

- Želim vidjeti pravu kulinarsku strast - poručuje Mario, dok Stjepan, najdugovječniji član žirija, otkriva: 'Nadam se da će me netko već na prvu izuti iz cipela'.

Ususret audicijama, Goran priželjkuje više tanjura koji spajaju prošlost i sadašnjost: 'Očekujem tradicionalna jela ispričana na moderan način'.

Foto: Luka Dubroja

Već prva epizoda donijet će neočekivane trenutke, hrabre kulinarske poteze i rizike, a kandidati će otkriti svoje životne priče i s gledateljima podijeliti kako je izgledao njihov put do MasterChefa.

- Prerano sam otišla u bračne vode pa sam morala naučiti kuhati - priznaje jedna kandidatkinja.

Foto: Luka Dubroja

- Prijavio sam se jer volim kuhati. Gledao sam svoje kako kuhaju i zavolio sam to - objašnjava drugi.

 Među hrabrima ima i onih koji pred žiri staju s jasnim ciljem.

- Prijavila sam se na MasterChef da pobijedim - samouvjereno dodaje jedna kandidatkinja.

Foto: Luka Dubroja

No, samo će jednom kandidatu to zaista i poći za rukom, a njihove prve tanjure, kulinarske anegdote te uspone i padove vidjet ćemo već u prvom tjednu emitiranja MasterCefa. Tko će uspjeti osvojiti povjerenje žirija i domoći se dragocjene pregače ne propustite pratiti od ponedjeljka, 15. rujna na Novoj TV!

Komentari 2
OSTALO

