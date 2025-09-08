Obavijesti

NOVE EPIZODE

Kreće 'Večera za 5'! Sandra će otvoriti novu sezonu u Vrbanji: 'Pobjeda mi nije toliko bitna...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: RTL

Sandra priprema raznovrsna jela za natjecatelje, a fokus joj je na zabavi, druženju i uživanju u kuhanju. Natjecatelji će uživati ​​u brokuli, carskom mesu, začinskoj paprici i slatkim poslasticama.

Prvi dan prvog tjedna novih epizoda gledateljima omiljene 'Večere za pet' kuhat će Sandra Landekić, koja će u općini Vrbanja ugostiti umirovljenog branitelja Nenada Kračuna, radnika u drvnoj industriji Zlatka Nikolića, frizera Gorana Levara te njegovateljicu Željku Blaževac.

Foto: RTL

Sandra se prijavila u show zbog ljubavi prema kuhanju i želji za upoznavanjem novih ljudi. U kuhinji je organizirana i uredna te najčešće priprema jela kojih se zažele njeni ukućani, a u slobodno vrijeme uživa u crtanju, slikanju i izrađivanju raznih figurica od gipsa, a nada se da će joj to uskoro postati i posao.

Foto: RTL

Ova supruga i majka dvije djevojčice, Sandre i Mile, sebe opisuje kao zanimljivu i druželjubivu osobu koja voli upoznavati nova ljude, a kako je trenutačno domaćica i dane provodi s malim kćerima uz osmijeh kaže: 'S djecom je svaki dan zanimljivo, jako burno, a opet ima dana kad je sve savršeno tako da su nepredvidive skroz'.

- Pobjeda mi nije toliko bitna, bitno mi je da sudjelujem i da se zabavimo - najavljuje Sandra i dodaje: 'Od moje večere se može očekivati da će sve proći u redu, da ćemo se lijepo zabaviti i najesti'.

KUHANJE KOD ŽUPANJE Vraća se 'Večera za pet': Kuhat će umirovljeni branitelj, frizer osebujnog stila, njegovateljica
Vraća se 'Večera za pet': Kuhat će umirovljeni branitelj, frizer osebujnog stila, njegovateljica

Svoju večeru pripremit će s brokulom, carskim mesom, mrkvom, začinskom paprikom, pistacijama, mascarponeom i mljevenim keksima.

- Brokula - to je nešto što ne znam volim li ili ne jer ju nikad nisam jeo -iskreno će reći Zlatko, a Goran komentirati začinsku papriku: 'Ako je preljuta neće proći kod mene jer ne volim toliko ljuto'.

- Ne bih ništa izbacila, sve volim jesti, ja nisam izbirljiva osoba - zaključit će Željka.

Foto: RTL

Ne propustite novu epizodu Večere za danas na RTL-u od 18 sati! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

