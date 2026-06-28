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OBAMA JE PRODUCENT

Krenula je nova serija Larryja Davida! Evo gdje je gledati...

Piše Davor Lugarić,
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Krenula je nova serija Larryja Davida! Evo gdje je gledati...
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Foto: PROMO

Serija je skeč-komedija koja zamišlja posljednjih 250 godina Sjedinjenih država, ali kroz prizmu Larryja Davida,, koji na sebi svojstven način prikazuje povijesne događaje

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Oni koji ne poznaju povijest… osuđeni su gledati kako je Larry David ponavlja. Najavna je to rečenica serije “Život, Larry i potraga za nesrećom”. Uz Larryja Davida, serija uključuje odabrane glumce iz serije “Curb Your Enthusiasm” te poznate gostujuće zvijezde. Seriju su napisali i izvršno producirali Larry David i su-kreator Jeff Schaffer, koji ujedno potpisuje i režiju. Izvršni producenti su i Barack Obama, Michelle Obama, Ethan Lewis i Vinnie Malhotra za Higher Ground.

Foto: PROMO

Serija je skeč-komedija koja zamišlja posljednjih 250 godina Sjedinjenih država, ali kroz prizmu Larryja Davida, koji na sebi svojstven i prepoznatljiv način prikazuje povijesne događaje... Svaka epizoda sastoji se od više kratkih priča koje parodiraju poznate događaje iz američke povijesti, pri čemu se Larry David pojavljuje kao osoba koja svojim sitničavim primjedbama, društvenim nespretnostima i apsurdnim zahtjevima uspije pokvariti ili zakomplicirati povijesne trenutke.

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- Sjedio sam za stolom s nekima od najtežih svjetskih vođa i bavio se nekim od najtežih problema na svijetu. Ništa me nije pripremilo za rad s Larryjem Davidom - rekao je Obama za Time Out.

Foto: PROMO

Premijera nove humoristične HBO Original serije “Život, Larry i potraga za nesrećom” (Life, Larry And The Pursuit Of Unhappiness) bit će 27. lipnja na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO 3 kanalu će biti 28. lipnja u 21:55 h. Nove epizode ove sedmodijelne serije izlazit će tjedno sve do finala sezone 8. kolovoza. U seriji glume Jon Hamm, Bill Hader, Jerry Seinfeld, Vince Vaughn, J.B. Smoove, pa čak i Obama... 

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