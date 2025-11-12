Krenula je preprodaja karata za koncert Aleksandre Prijović, a evo i po kojoj cifri se prodaju...

Nakon što je najavljeno da će poznata pjevačica Aleksandra Prijović na Silvestrovo na zagrebačkom Velesajmu održati dnevni koncert, mnogi su hrvatski obožavatelji pohrlili po karte online putem, a u redu za njih su 'stajali' i do sat i pol. Sada su karte dostupne i na Njuškalu.

Foto: Antonio Ahel

Cijena karata, koje su u prodaju krenule u ponedjeljak, kreće se od 30 eura za fan pit do vrtoglavih 700 eura za VIP stol koji uključuje do osam mjesta. Iako je sustav prodaje karata, koje su fanovi slavne pjevačice pokušali kupiti nevjerojatnih 1,6 milijuna puta, već u prvim trenutcima srušen zbog napada, brzo je ponovno uspostavljen.

Ako ulaznica za ovaj dnevni party slučajno ponestane na službenim stranicama, fanovi Aleksandre Prijović moći će ih nabaviti i preko oglasnika poput Njuškala, no morat će izdvojiti nešto drugačiju cifru. Tako se karte koje preprodavači nude prodaju za iznos od 23 do 43 eura, a radi se o onima za fan pit.

U jednom oglasu uz traženu cijenu od 30 eura stoji: 'Dostupne 4 FAN PIT ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 za dnevnu žurku u 14:00h. Karte su kupljene putem UPAD stranice te šaljem potvrdu o valjanosti karti prije uplate'. Idući preprodavač pak ima nešto povoljniju ponudu: 'Prodajem ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu 31.12. u 5. paviljonu. Karte su za fan pit. Cijena po karti je 23e. Dostupno više komada'.

Aleksandra Prijović održala šesti koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Treći oglas zasigurno je najzanimljiviji jer nudi poseban popust. Uz koncert Aleksandre Prijović, obožavatelji će po povoljnijoj cijeni moći slušati i Milu Kitića. '6 karti fan pit - 30€ komad. Ako uzmete svih 6 - 25€ komad', tekst je koji stoji u jednoj objavi, dok u drugom oglasu istog preprodavača piše: 'Promo; Uz kupnju karte za Aleksandru Prijović 31.12. cijena parter i fan pit za Milu Kitića iznosi 25€'.

Ovo nije prvi put da su domaći fanovi pohrlili nabaviti ulaznice za koncert slavne 'Prije', budući da je u prošle dvije godine zagrebačku Arenu napunila čak šest puta. Ovaj je koncert neobičan po tome kada se treba održati. Osim što bi se trebao dogoditi na samu Staru godinu, Prijović na pozornicu planira stati već u 14 sati, a ne navečer, kako je to već uobičajeno.