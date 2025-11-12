Obavijesti

Show

Komentari 27
POVOLJNIJE ILI NE?

Krenula je preprodaja karata za koncert Aleksandre Prijović, a evo i po kojoj cifri se prodaju...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 2 min
Krenula je preprodaja karata za koncert Aleksandre Prijović, a evo i po kojoj cifri se prodaju...
2
Foto: Marko lukunic/PIXSELL

Vijest da će popularna Aleksandra Prijović ponovno nastupiti u Zagrebu oduševila je njene obožavatelje, a osim na službenim stranicama, karte za dnevni party dostupne su i kod preprodavača

Nakon što je najavljeno da će poznata pjevačica Aleksandra Prijović na Silvestrovo na zagrebačkom Velesajmu održati dnevni koncert, mnogi su hrvatski obožavatelji pohrlili po karte online putem, a u redu za njih su 'stajali' i do sat i pol. Sada su karte dostupne i na Njuškalu.

Beograd: Posljednji koncert Aleksandre Prijović u Beogradskoj Areni u sklopu regionalne turneje "Od istoka do zapada"
Foto: Antonio Ahel

Cijena karata, koje su u prodaju krenule u ponedjeljak, kreće se od 30 eura za fan pit do vrtoglavih 700 eura za VIP stol koji uključuje do osam mjesta. Iako je sustav prodaje karata, koje su fanovi slavne pjevačice pokušali kupiti nevjerojatnih 1,6 milijuna puta, već u prvim trenutcima srušen zbog napada, brzo je ponovno uspostavljen.

Ako ulaznica za ovaj dnevni party slučajno ponestane na službenim stranicama, fanovi Aleksandre Prijović moći će ih nabaviti i preko oglasnika poput Njuškala, no morat će izdvojiti nešto drugačiju cifru. Tako se karte koje preprodavači nude prodaju za iznos od 23 do 43 eura, a radi se o onima za fan pit.

NAPAD NA SUSTAV Svi žele na novi koncert Aleksandre Prijović: Više od 1,6 milijuna pokušaja kupnje karti
Svi žele na novi koncert Aleksandre Prijović: Više od 1,6 milijuna pokušaja kupnje karti

U jednom oglasu uz traženu cijenu od 30 eura stoji: 'Dostupne 4 FAN PIT ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Paviljonu 5 za dnevnu žurku u 14:00h. Karte su kupljene putem UPAD stranice te šaljem potvrdu o valjanosti karti prije uplate'. Idući preprodavač pak ima nešto povoljniju ponudu: 'Prodajem ulaznice za koncert Aleksandre Prijović u Zagrebu 31.12. u 5. paviljonu. Karte su za fan pit. Cijena po karti je 23e. Dostupno više komada'.

Aleksandra Prijović održala šesti koncert u Areni Zagreb
Aleksandra Prijović održala šesti koncert u Areni Zagreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Treći oglas zasigurno je najzanimljiviji jer nudi poseban popust. Uz koncert Aleksandre Prijović, obožavatelji će po povoljnijoj cijeni moći slušati i Milu Kitića. '6 karti fan pit - 30€ komad. Ako uzmete svih 6 - 25€ komad', tekst je koji stoji u jednoj objavi, dok u drugom oglasu istog preprodavača piše:  'Promo; Uz kupnju karte za Aleksandru Prijović 31.12. cijena parter i fan pit za Milu Kitića iznosi 25€'.

IDETE LI? Pogledajte koliko košta VIP stol za koncert Aleksandre Prijović na Staru godinu u Zagrebu
Pogledajte koliko košta VIP stol za koncert Aleksandre Prijović na Staru godinu u Zagrebu

Ovo nije prvi put da su domaći fanovi pohrlili nabaviti ulaznice za koncert slavne 'Prije', budući da je u prošle dvije godine zagrebačku Arenu napunila čak šest puta. Ovaj je koncert neobičan po tome kada se treba održati. Osim što bi se trebao dogoditi na samu Staru godinu, Prijović na pozornicu planira stati već u 14 sati, a ne navečer, kako je to već uobičajeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 27
Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!
LUKSUZ

Bling, Bling! Maja i Šime feštaju u Dubaiju. Njoj na ruci sjaji sat od 50.000 eura?! Pogledajte!

Pjevačica Maja Šuput na svom se Instagram profilu pohvalila fotografijama s odmora u Dubaiju, gdje uživa u društvu 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza. Luksuza oko zaljubljenog para ne nedostaje, kupaju se u 'infinity' bazenu na vrhu zgrade, jedu u restoranima, a Maja na ruci nosi sat koji neodoljivo podsjeća na Rolex Daytona kojemu se cijena kreće oko 50 tisuća eura.
FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega
vruće, vruće....

FOTO Nives Celzijus u svlačionici obukla crveni bikini, bujne grudi jedva su stale u njega

Nema zime uz Nives Celzijus! Ovog je puta svoje pratitelje na Instagramu počastila kratkim videom u kojem u svlačionici pozira u crvenom bikiniju, a preko njega je obukla bijeli ogrtač. Ipak, on je poslužio više kao modni dodatak....
FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša
MILJENIK HRVATICA

FOTO Nekada je osvajao srca gledateljica, a evo kako sad izgleda šarmantni Kurbaša

Zvijezda domaćih sapunica danas vodi miran obiteljski život u Samoboru i rijetko se pojavljuje u javnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025