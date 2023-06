Krenula je u glazbenu školu sa šest, dio je našeg hit benda, a zbog hlačica su je mnogi napali

Za sebe kaže kako ono što nudi publici na pozornici i na svojim albumima nije daleko od onoga kakva je zaista u privatnom životu. Povezuje je se s aktivizmom i borbom za prava onih koji su potlačeni i različiti... Riječ je o Mireli Priselac (43), koja je javnosti poznatija kao Remi i pjevačica Elementala.

Osim što je pjevačica, autorica je brojnih tekstova. U ljeto 2020. objavila je zbirku poezije 'Masarykova'. Ranije je ispričala kako se njezin kreativni proces pisanja pjesama za bend i poezije dosta razlikuje.

Foto: Alessia Stelko

- Kad pišem za uglazbljivanje, onda je tu prisutna rima. Kad pišem poeziju, onda je to slobodan stih i pustim da to ide nekim tijekom svijesti. Ne popravljam puno kada pišem poeziju, jer volim da to bude spontano i nesputano. Dok pišem za Elemental, onda baš 'brusim', jer nakon osam albuma više ne želiš one 'prvoloptaške' rime, želiš neku rimu koju dosad još nisi iskoristio. Međutim, neću lagati da nisam iz poezije derivirala nešto za Elemental, pogotovo kad 'zagusti' - ispričala je u emisiji Kod Nas Doma.

Za sebe je kazala kako ono što nudi publici na pozornici i na svojim albumima nije daleko od onoga kakva je zaista u privatnom životu.

- Naravno, kad pišem onda malo nešto 'ugurujem' u neku dramu, jer nitko ne želi slušati pjesme o normalnom životu, ali je to možda nekih pet posto - rekla je.

Foto: Alessia Stelko

Remi se često povezuje s aktivizmom i borbom za prava onih koji su potlačeni i različiti. Istaknula je kako joj je to jako bitno.

- Ponosim se što smo, nakon toliko godina, i dalje uspjeli zadržati tu nit aktivizma u svojim pjesmama. Elemental ima i onih drugih, intimnih i veselih pjesama, ali bitno mi je da nismo odustali od toga unatoč uvjetima i zemlji u kojoj živimo. Uvijek govorim da muzika ne može promijeniti svijet, ali može dati 'soundtrack' toj nekoj maloj, osobnoj revoluciji, da ljude potaknemo i osvijestimo - ispričala je.

Foto: Alessia Stelko

Što se tiče njezina obrazovanja, 1986. godine upisala je muzičku školu. Imala je samo šest godina, a svojedobno se prisjetila svoje učeničke knjižice stare više od 30 godina kada je išla u Osnovnu glazbenu školu Blagoje Bersa u Zagrebu. Njezini prijatelji komentirali su da je slatka te poput lika iz TV serije Smogovci, a neki su je zezali kako se kao 6-godišnjakinja već znala sama potpisati.

- Da, i to pisano - našalila se Remi koja je danas profesorica engleskog i španjolskog jezika i književnosti.

Foto: Privatni album

Godine 1998. s Lukom Tralićem i Gordanom Radočajem osnovala je grupu 'Elemental'. Prošlo je više od 20 godina od nekih njihovih kultnih pjesama, a tekst je i dalje aktualan. Često se čini kao da je u njima preslikano stanje Hrvatske i svijeta.

- Dok god budemo birali jedne te iste stranke na vladajuće pozicije, situacija se neće promijeniti. I naši će tekstovi angažiranih pjesama iz 2004. i dalje biti aktualni i svježi - rekla nam je Remi nedavno.

Foto: Alessia Stelko

Što se tiče njezina privatnog života, drži ga podalje od javnosti. Godine 2017. rastala se od supruga Mire Perkovića. Nakon toga je se povezivalo s glumcem Filipom Riđičkim, s kojim je prekinula nakon nešto manje od godinu dana.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Često se zna naći i na meti kritika. Nedavno su mnogi komentirali da je nosila prekratke hlačice i pokazala gole noge...

- Iznenadila me pompa oko mojih nogu u najlonkama i kratkim hlačama, nisam se nikad našla u sličnoj situaciji, a ponajviše me iznenadilo što styling koji sam smatrala prilično krotkim komentira kao šokantan u 2023. To mi je samo dalo do znanja da po pitanju seksizma moram napisati još mnogo pjesama kako bih ga 'nagrizla' - priznala nam je Remi nakon toga.