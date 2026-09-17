Simply Red stiže u pulsku Arenu

Simply Red, bend koji je spojio soul, pop i funk u niz bezvremenskih hitova, vraćaju se u Hrvatsku! Nakon rasprodanog koncerta 2023., ponovno dolaze 24. srpnja 2027. u pulsku Areni, u sklopu ljetne turneje Summer Funk ‘27.

Foto: promo

Turneja povezuje iznimne povijesne lokacije, poput Anfiteatra agli Scavi u Pompejima u Italiji i pulskog amfiteatra, s koncertnim prostorima okruženima impresivnim prirodnim krajolicima, poput parka Sauerland u Hemeru u Njemačkoj. Među istaknutim koncertima njihov je prvi nastup u Gunnersbury Parku u Londonu, koncert u poznatoj lokaciji Piece Hall u Halifaxu, kao i dvije večeri u suvremenoj koncertnoj dvorani Ziggo Dome u Amsterdamu.

Koncerti na turneji bit će ispunjeni mega hitovima koji publiku dižu na noge - od energične pjesme „Fairground”, preko zaraznog funk hita „Something Got Me Started” do raskošnog soula u „Money’s Too Tight (To Mention)”. Atmosfera pjesama i set liste, bit će dodatno naglašena posebnim koncertnim lokacijama.

Predvođeni Mickom Hucknallom, čiji bezvremenski soul vokal i dalje zvuči jednako iznimno, snažno i strastveno, Simply Red čine i Ian Kirkham (saksofon, EWI, puhači), Kenji Suzuki (gitara), Kevin Robinson (truba, rogovi, perkusije), Roman Roth (bubnjevi), Gary Sanctuary (klavijature) i Orefo Orakwue (bas).

- Jedva čekamo ponovno krenuti na turneju u ljeto 2027. i nastupiti na nevjerojatnim i povijesnim lokacijama diljem Velike Britanije i Europe. Očekuje vas set prepun energičnih hitova Simply Reda uz koje ćete biti na nogama, uživati na suncu i dobro se provesti s prijateljima i obitelji - izjavio je Mick Hucknall o nadolazećoj turneji.

„Summer Funk ‘27”, prva je turneja Simply Reda nakon proslave 40. obljetnice održane 2025. godine. Turneja koja je rasprodala gotovo 50 koncertnih lokacija diljem Velike Britanije, Europe i Latinske Amerike i iza sebe ostavila oduševljenu publiku gdje god su nastupili! Ista turneja zabilježena je i na live albumu, filmu i box setu „Holding Back the Years: 40 Years of Simply Red, Live in Santiago”.

Foto: promo

Simply Red tijekom svoje više od 40 godina duge karijere zadržavaju status jednog od najvećih britanskih bendova. Njihov uspjeh potvrđuju i brojke: pet albuma na prvom mjestu britanske ljestvice, singl na prvom mjestu i još devet Top 10 hitova, uz tri nagrade BRIT, dvije nagrade Ivor Novello te nagradu MOBO za izniman doprinos glazbi. Njihov kultni album „Stars” iz 1991. godine bio je najprodavaniji album u Velikoj Britaniji i Europi dvije godine zaredom, a svaki studijski album grupe Simply Red dospio je među deset najprodavanijih albuma u Velikoj Britaniji. Razmjeri turneje „Summer Funk ‘27” još jednom potvrđuju koliko je Simply Red omiljen među publikom diljem svijeta.

Foto: promo

Obožavatelji svoje pravo na pre-sale ulaznicu mogu ostvariti tako da se prijave na mailing listu grupe Simply Red OVDJE. Pretprodaja počinje u 10 sati po lokalnom vremenu u utorak, 22. rujna. Preostale ulaznice zatim kreću u redovnu prodaju u 10 sati po lokalnom vremenu, u petak, 25. rujna. Pretprodaja putem stranice promotora moguća je od srijede, 23. rujna u 10:00 do četvrtka, 24. rujna u 22:00 sata po lokalnom vremenu, prijavom na mailing listu OVDJE.