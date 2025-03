Krenuo je tatinim stopama: Sin Matthewa McConaugheyja s roditeljima na premijeri filma

U teksaškom gradu Austinu održava se SXSW filmski festival tijekom kojeg je premijerno prikazan film 'The Rivals of Amziah King' u kojem glavnu ulogu tumači Matthew McConaughey. Slavni glumac na premijeri se pojavio sa suprugom, brazilskom manekenkom Camilom Alves, te sa 16-godišnjim sinom Levijem.

Mladi Levi krenuo je tatinim stopama i glumi u filmu 'Way of the Warrior Kid' koji će uskoro krenuti s prikazivanje. Otkrio je i koje mu je glumačke savjete dao otac oskarovac.

Foto: Profimedia

- Dao mi je niz savjeta, ali onaj najvažniji bio je da ništa ne možeš 'fejkati', da moraš biti pouzdan u svoje odluke. Bez obzira jesi li u pravu ili u krivu, rekao mi je da moram stajati iza svojih odluka - kazao je mladi Levi, prenosi ABC.

Mladi glumac zablistao je na premijer očevog novog filma, a majka Camila Alves ponosno je fotografirala sina na crvenom tepihu. Roditelji Levija snažno podržavaju u njegovim prvim glumačkim koracima.

Foto: Profimedia

Još ranije McConaughey je govorio kako njegov najstariji sin pokazuje interes za glumu te da je talent prepoznao još u Levijevoj ranoj dobi. Oskarovac je često broavio na setu filma sa sinom kako bi ga usmjerio i pružio mu podršku.

McConaughey i lijepa brazilska manekenka zajedno su od 2006. godine, a upoznali su se u jednom baru u Los Angelesu. Otkrili su kako je to bila ljubav na prvi pogled, a zajedno imaju troje djece - Levija (16), Vidu (15) i Livingstona (13).