Kris Jenner otkrila koga smatra svojim životnim uzorom: 'Želim biti baš onakva kakva je ona...'

Kris Jenner, koja je ranije ovog mjeseca proslavila 70. rođendan, u razgovoru za E! News otkrila je kako je odlučila promijeniti svoje prioritete. Naime, izjavila je kako bi se u nadolazećim godinama željela nastaviti više fokusirati na svoju obitelj i prijatelje.

'Moj se život usredotočuje na obitelj i prijatelje i moji odnosi mi mnogo znače!', objasnila je glava poznatog Kardashian-Jenner klana istaknuvši kako je neke upute za sretan i dug život dobila od svoje majke Mary Jo Campbell: 'Moja mama ima 91 godinu i uvijek mi govori kako je radila dok nije navršila 82'.

Foto: Instagram

'To je zapravo ono što ju je održalo mladom i da se osjeća dijelom života te je bila uzbuđena budeći se svakog jutra da ode na posao i uživa u svojoj karijeri i onome što radi', objasnila je. Dodala je i kako se nada da će i ona u budućnosti biti 'takva' i zdrava. 'Za mene se sada sve vrti oko moje obitelji, mojih unuka, moje djece i mog zdravlja', zaključila je Kris.

Foto: Instagram

Majka slavnih kćeri, Kim, Kourtney, Khloé, Kendall i Kylie te sina Roba, svoj je okrugli rođendan proslavila prije oko tjedan dana. Na nezaboravnoj svečanosti inspiriranoj slavnim agentom Jamesom Bondom pojavila su se mnoga poznata imena, kao što su Maria Carey, Justin Bieber, Martha Stewart, Snoop Dog, Kathy Hilton te britanski princ Harry i njegova supruga Meghan Markle.

Kris, koja je za ovu priliku odabrala glamuroznu crvenu haljinu, nakon proslave je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju s kćerima te uz nju napisala emotivan tekst. 'Jedna od najboljih noći u mom životu. Više sam nego blagoslovljena i tako jako zahvalna na svojoj dragocjenoj obitelji i prijateljima'.

Ovo ekstravagantno slavlje nije jedino takvo koje je ova poznata obitelj priredila, a organizacija iduće 'fešte' već je krenula. Tako je u jednom intervjuu za ranije spomenuti medij, ova slavna 70-godišnjakinja priznala kako su pripreme za tradicionalnu obiteljsku proslavu Božića već počele.

'Ovaj party mogao bi biti nešto manji nego prošlih godina, budući da smo sada imali veliku proslavu za moj 70. rođendan, koja je bila odlična. Ali uvijek slavimo Badnjak u jednom od naših domova, i imamo najljepšu večeru i puno zabavnih stvari koje djeca mogu raditi', objasnila je.