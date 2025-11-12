Obitelj Kardashian-Jenner zaintrigirala je obožavatelje brisanjem fotografija s princem Harryjem i Meghan Markle! Ovaj iznenadni potez uslijedio je nakon proslave 70. rođendana Kris Jenner
Što se tu dogodilo? Kris Jenner i Kim Kardashian maknule fotke Harryja i Meghan s Instagrama
Kim Kardashian i njezina majka, Kris Jenner, izazvale su pravu pomutnju nakon što su misteriozno uklonile fotografije s princem Harryjem i Meghan Markle sa svojih Instagram profila.
Ove spomenute fotografije snimljene su na raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Jenner, koja se održala proteklog vikenda, piše Page Six.
Kris je prvotno objavila seriju blistavih slika sa svoje zvjezdaste zabave, uključujući i onu na kojoj se veselila s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa, no ta je slika nestala bez objašnjenja. I Kim je učinila isto – na njezinom profilu uklonjena je fotografija na kojoj pozira nasmiješena s Meghan.
Proslava, koja se održala u luksuznoj vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, okupila je mnoštvo slavnih lica, uključujući Oprah Winfrey, Jay-Z-a, Beyoncé, Bill Gatesa, Paris Hilton, Tylera Perryja, Ciaru i Marka Zuckerberga. Harry i Meghan stigli su direktno s gala večere posvećenoj svojoj prijateljici Sereni Williams.
Međutim, njihovo pojavljivanje nije prošlo bez kontroverzi. Kako je Page Six ekskluzivno saznao, dolazak Harryja i Meghan na zabavu izazvao je zgražanje u kraljevskim krugovima.
- Tako je neukusno - izjavio je izvor iz Buckinghamske palače.
- To doista pokazuje koliko je Harry udaljen od ostatka obitelji - izvor je dodao
Izvor je naglasio da, iako su Harry i Meghan zvijezde u Americi, njihova razmetljivost kosi s onim što princ William pokušava postići s monarhijom.
