Što se tu dogodilo? Kris Jenner i Kim Kardashian maknule fotke Harryja i Meghan s Instagrama

Kim Kardashian i njezina majka, Kris Jenner, izazvale su pravu pomutnju nakon što su misteriozno uklonile fotografije s princem Harryjem i Meghan Markle sa svojih Instagram profila.

Ove spomenute fotografije snimljene su na raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Jenner, koja se održala proteklog vikenda, piše Page Six.

Foto: Instagram



Kris je prvotno objavila seriju blistavih slika sa svoje zvjezdaste zabave, uključujući i onu na kojoj se veselila s vojvodom i vojvotkinjom od Sussexa, no ta je slika nestala bez objašnjenja. I Kim je učinila isto – na njezinom profilu uklonjena je fotografija na kojoj pozira nasmiješena s Meghan.

Proslava, koja se održala u luksuznoj vili Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez, okupila je mnoštvo slavnih lica, uključujući Oprah Winfrey, Jay-Z-a, Beyoncé, Bill Gatesa, Paris Hilton, Tylera Perryja, Ciaru i Marka Zuckerberga. Harry i Meghan stigli su direktno s gala večere posvećenoj svojoj prijateljici Sereni Williams.

Foto: Profimedia/Pool



Međutim, njihovo pojavljivanje nije prošlo bez kontroverzi. Kako je Page Six ekskluzivno saznao, dolazak Harryja i Meghan na zabavu izazvao je zgražanje u kraljevskim krugovima.

- Tako je neukusno - izjavio je izvor iz Buckinghamske palače.

- To doista pokazuje koliko je Harry udaljen od ostatka obitelji - izvor je dodao

Izvor je naglasio da, iako su Harry i Meghan zvijezde u Americi, njihova razmetljivost kosi s onim što princ William pokušava postići s monarhijom.