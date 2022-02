Kylie Jenner (24) je u ponedjeljku je u ranim jutarnjim satima dirnula pratitelje na Instagramu kada je objavila na svom profilu da je rodila, a tata bebe Travis Scott (30) potvrdio je da imaju sina.

Pozornost svih privukla je njena mama Kris Jenner (66) koja je ostavila zagonetan komentar, a da nije ni čestitala reality zvijezdi i njenom dečku Travisu na njihovoj prinovi.

Kylie još nije potvrdila ime svog drugog djeteta, ali ljudi su počeli nagađati kako je nazvala sina nakon što je Kris jednostavno napisala 'Angel Pie' kao odgovor na njezinu objavu.

Njeni obožavatelji odmah su pokrenuli lavinu komentara i počeli nagađati da je Kylie tako odlučila nazvati svog sina.

Zvijezda showa 'Keeping Up With The Kardashians' nije komentirala nikakva nagađanja, ali je vjerojatno da će beba broj dva imati neobično ime, baš kao i njegova sestra Stormi.