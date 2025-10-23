Obavijesti

Show

Komentari 0
OSVRNULA SE NA NAPETOSTI

Kristen Bell o nesuglasicama s autoricom hit serije: 'Nekad bih čak prevrtala očima na nju'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Kristen Bell o nesuglasicama s autoricom hit serije: 'Nekad bih čak prevrtala očima na nju'
3
Foto: Instagram

Budući da glumica nije htjela napetosti na radnom mjestu, otkrila je kako je s Erin ubrzo pronašla zajednički jezi, iako se ranije opirala propitivanju

Kristen Bell iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica je, u razgovoru za The Hollywood Reporter, konačno progovorila o nesuglasicama s Erin Foster, autoricom serije 'Nobody Wants This'. Također, osvrnula se i na to da nitko ne želi imati napetosti na radnom mjestu, a pogotovo ne sa suradnicima, pa su ubrzo pronašle zajednički jezik. 

DPA/Pixsell
DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

- Opirala sam se stalnim propitivanjem jer nisam imala iste emotivne poveznice s matematikom svog lika na koje sam navikla. No, sada vidim koliko je dvosmislenosti u stvarnom životu i vidim što je Erin radila - započela je Kristen.

STIŽE NOVA SEZONA 'Nobody Wants This': Joanna i Noah se vraćaju na male ekrane
'Nobody Wants This': Joanna i Noah se vraćaju na male ekrane

Usto, naglasila je da joj je prilično dugo trebalo i da se prilagodi samom tonu cjelokupne romantične komedije. 

- Bilo je trenutaka kada bih samo prevrtala očima na Erin i govorila: 'Ugh, ti ništa ne razumiješ' -  priznala je Bell.

Dodala je i da je, nakon što je prva sezona postala iznimno popularna, shvatila da je publika jako dobro upamtila cijeli koncept. 

 - Kada sam vidjela seriju, i iskreno, kada sam vidjela ljude kako gledaju seriju, pomislila sam: 'O, vau, ova djevojka piše o onome što se događa vašem susjedu ili vašoj djevojci - istaknula je glumica. 

12 GODINA ZAJEDNO Kristen Bell suprugu je čestitala godišnjicu braka i šokirala svoje fanove: 'To je vrlo čudno za reći'
Kristen Bell suprugu je čestitala godišnjicu braka i šokirala svoje fanove: 'To je vrlo čudno za reći'

- Dakle, nije samo zbog uspjeha serije druga sezona postala lakša; bilo je to zato što smo se Erin i ja napokon razumjele - dodala je Kristen, koja za Erin trenutno ima samo riječi hvale. 

- Sada, ako me pitate, rekla bih: 'Vjerujem da će Erin Foster postati referentna točka na TV i filmskim sastancima u budućnosti'. Ljudi će reći: 'O, to je u stilu Tima Burtona. To je u stilu Wesa Andersona. To je u stilu Erin Foster. Jednostavno nisam bila dovoljno vješta u prvoj sezoni da to shvatim'  - priznala je Kristen. 

NEMA TAJNI Kristen Bell i Dax Shepard rekli kćerima da im je tata ovisnik
Kristen Bell i Dax Shepard rekli kćerima da im je tata ovisnik

Serija 'Nobody Want This' prati stvarnu ljubavnu priču Erin Foster te njezina supruga Simona Tikhmana, a na putu do uspjeha bilo je mnogo prepreka. Erin je prokomentirala kako je nekoliko filmskih studija obilo njezin pilot scenarij, obrazloživši da priča nije dovoljno velika da bi ju se razradilo u filmu. 

Foto: Instagram/kerolaychaves

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'
12 GODINA BEZ GLUMICE

Kobna vožnja po 'ukletoj cesti' u Slavoniji stajala je Lambašu života: 'Bila mi je jedino dijete'

U listopadu prije 12 godina javnost je šokirala vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je glumica izgubila život. Imala je tek 32 godine
Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!
ŠOK I NEVJERICA

Snežana je iznenada napustila 'Život na vagi' prije vaganja!

Evo, neću duljiti, bit ću brza i direktna. Ja iz privatnog razloga napuštam natjecanje, tako da se neću pojavljivati na vagi, rekla je Snežana Edi i Mirni
Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda
REALITY KRALJICA

Sjećate li se nje? Bila je na farmi kod Tonija u 'Ljubav je na selu', pogledajte kako danas izgleda

Vivien Kurtović pojavila se i u srpskim realityjima, a sreću je okušala i kod nas pa je tako pokušala zavesti farmera Tonija Patrčevića, a zapjevala je i u 'Superstaru'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025