Kristen Bell o nesuglasicama s autoricom hit serije: 'Nekad bih čak prevrtala očima na nju'

Kristen Bell iznenadila je brojne obožavatelje. Naime, glumica je, u razgovoru za The Hollywood Reporter, konačno progovorila o nesuglasicama s Erin Foster, autoricom serije 'Nobody Wants This'. Također, osvrnula se i na to da nitko ne želi imati napetosti na radnom mjestu, a pogotovo ne sa suradnicima, pa su ubrzo pronašle zajednički jezik.

DPA/Pixsell | Foto: DPA/Pixsell

- Opirala sam se stalnim propitivanjem jer nisam imala iste emotivne poveznice s matematikom svog lika na koje sam navikla. No, sada vidim koliko je dvosmislenosti u stvarnom životu i vidim što je Erin radila - započela je Kristen.

Usto, naglasila je da joj je prilično dugo trebalo i da se prilagodi samom tonu cjelokupne romantične komedije.

- Bilo je trenutaka kada bih samo prevrtala očima na Erin i govorila: 'Ugh, ti ništa ne razumiješ' - priznala je Bell.

Dodala je i da je, nakon što je prva sezona postala iznimno popularna, shvatila da je publika jako dobro upamtila cijeli koncept.

- Kada sam vidjela seriju, i iskreno, kada sam vidjela ljude kako gledaju seriju, pomislila sam: 'O, vau, ova djevojka piše o onome što se događa vašem susjedu ili vašoj djevojci - istaknula je glumica.

- Dakle, nije samo zbog uspjeha serije druga sezona postala lakša; bilo je to zato što smo se Erin i ja napokon razumjele - dodala je Kristen, koja za Erin trenutno ima samo riječi hvale.

- Sada, ako me pitate, rekla bih: 'Vjerujem da će Erin Foster postati referentna točka na TV i filmskim sastancima u budućnosti'. Ljudi će reći: 'O, to je u stilu Tima Burtona. To je u stilu Wesa Andersona. To je u stilu Erin Foster. Jednostavno nisam bila dovoljno vješta u prvoj sezoni da to shvatim' - priznala je Kristen.

Serija 'Nobody Want This' prati stvarnu ljubavnu priču Erin Foster te njezina supruga Simona Tikhmana, a na putu do uspjeha bilo je mnogo prepreka. Erin je prokomentirala kako je nekoliko filmskih studija obilo njezin pilot scenarij, obrazloživši da priča nije dovoljno velika da bi ju se razradilo u filmu.

Foto: Instagram/kerolaychaves