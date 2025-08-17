Kristijan Rahimovski: Neću više biti vreća za udaranje. Hus vrijeđa mene i moga oca Akija

Kristijan Kiki Rahimovski, pjevač i sin prerano preminulog frontmena Parnog Valjka, Akija Rahimovskog, objavio je poduži Facebook status u kojem je progovorio o problemima s gitaristom Huseinom Hasanefendićem Husom i bendom.

- Poštovani, danas na blagdan Velike Gospe kojoj se utječem, zamolio sam je da mi da snagu oprosta za svoje grijehe, da budem bolji čovjek i da mi da snagu da oprostim onima koji očigledno ne znaju što čine ili znaju i to namjerno rade. Nažalost koliko god da me koštalo došlo je do točke gdje mogu biti dobar i šutjeti ali toliko sam šamara dobio da ovog trena prestajem biti naivan i glup. Oprostiti mogu, mrziti ne znam, ali sam siguran da budala više neću biti - započeo je pjevač.

Dodao je kako je objavu napisao zbog zaštite vlastitog integriteta i svoje obitelji, posebno djece: 'Koji također gledaju i šute već tri godine na određene izjave gospodina Huseina Hasanefendića'.

storyeditor/2023-03-24/PXL_230323_99018507.jpg | Foto: sandra simunovic/pixsell

Rahimovski tvrdi da je posljednje tri godine izložen izjavama Huseina Hasanefendića koje smatra neprimjerenima. Naglašava kako on nikad javno nije rekao niti jednu ružnu riječ o Parnom valjku, dok s druge strane to, kaže, nije bilo isto.

- Šutio sam i radio svoje kako sam znao i umio. Sve javne riječi i upiti su o njima bile izrazito pozitivne pune poštovanja prema njihovom radu i svemu što su dali za hrvatsku glazbu. Gospodina Huseina sam u cijelom svom životu koliko me sjećanje služi vidio ili susreo možda desetak puta ili malo više, potpuno nebitno - dodao je Rahimovski.

Zagreb: Održana je komemoracija u čast iznenada preminulom Akiju Rahimovskom | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Posebno se osvrnuo na koncert u čast svog oca u Areni Zagreb, za koji vjeruje da je 'velikim djelom poslužio kao audicija za novog pjevača'.

- Jer tamo nisu bili ljudi osim par izvođača s kojima je moj otac surađivao kroz karijeru. Niti jednog od njih. To se pretvorilo u jedan veliki cirkus. Ja sam u areni zapjevao za svoga oca pod takvom nezamislivom boli da je uopće dobro da sam mogao otvoriti usta. Bile su dvije opcije zbog medijskih pritisaka koje su mi se mogle dogoditi u tom nesretnom trenutku odlaska moga oca - nastavio je pjevač.

Rahimovski je naveo kako su u tom trenutku postojale dvije opcije, ili da bend nađe novog pjevača i nastavi dalje u tišini, ili da on preuzme ulogu i pjeva očeve pjesme. Dodao je da je Hus odlučio krenuti drugim putem, ali da ga je kasnije, kako tvrdi, više puta diskreditirao u javnosti.

- Odlučio je u većini intervjua nakon nastavka njihove turneje mene stavljati u neizravni kontekst poput neke šablone spominjući riječi, citiram "nismo htjeli kopiju". Ne jedanput nego puno puta i točno se zna na koga se mislilo da se ne zavaravamo - napisao je.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

Kristijan je objasnio da je Hasanefendića zamolio da prestane s takvim izjavama, no one su se nastavile: 'Indikacije toga mogu biti samo negativne u razumijevanju i on je to znao. Kako to drugačije shvatiti nego kao diskreditaciju mene kao sina čovjeka koji mu je bio 47 godina svog života poklonio i prolio hektolitre znoja na toj pozornici. Ni kriv ni dužan zamolio sam ga najljubaznije da to ne radi porukom. Obećao je da neće ali nažalost nastavio je. Nastavio je tamo suprotno od onoga kako se prezentirao. Mi moramo svirati da ne bi uvenuli..., ali pritom mu je kopija uvijek bila u ustima'.

Rahimovski je dodao kako je umjesto podrške dobio diskreditaciju.

- Umjesto da se pravdao pjesmom i rekao bar jednu lijepu riječ za mene kopijom me diskreditirao kako bi se stvorio dojam kod ljudi da ja nisam dobar za njegov bend a zaokruženo to znači da nisam dovoljno dobar nizašto. Stvorio je narativ da naprosto nisam dobar - poručio je i naglasio da se protiv takvih riječi ne može boriti.

- Ja se ne mogu niti financijski a niti opusom boriti u težini riječi protiv njegove i to je sramotno. Ljudi vjeruju onom tko ima više uspjeha. Čista psihologija ali stvarnost nije takva. Preostalo mi je jedino ovako putem društvene mreže objasniti svoju stranu. Tj., stranu svoje obitelji Rahimovski. Koštalo me svega.., ali od danas više ne - napisao je.

Osvrnuo se i na ulogu novog pjevača Igora Drvenkara, za kojeg smatra da je upravo ono što je Hus govorio da ne želi.

- Ta kopija koju je stalno spominjao i da traži nešto drugačije je bila čista laž. Ništa drugo nego čista laž. Upravo ono što je govorio da ne želi je stvorio kroz Igora. Stvarajući i uvježbavajući ga kroz boju glasa moga oca, pokrete, odjeću i cijeli vizionar onoga da bi ljudima stvorio što bližu sliku moga oca - stoji u objavi.

Pula: Parni valjak održao koncert u prepunoj Areni | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dodao je i da je menadžer benda negativno govorio o njemu pred kolegama.

- Nemam ništa protiv ali imam zbog svega ovoga što sam naveo. Njihov menadžer je otvoreno pričao protiv mene nekim mojim kolegama. I na tom sam šutio. Ima još nekolicina stvari koje su napravili a koje su me istinski povrijedile. O tome neću sad. Privatne stvari neću i nikada nisam iznosio. Nitko nije svet i nitko nije bezgrešan. Ali o tome nije riječ. Ovdje striktno govorim o poslu - napisao je Rahimovski.

Govorio je i o sporu oko intelektualnih prava koji traje više od dvije godine.

- Na sudu za intelektualna prava smo već preko dvije godine. Ne direktno Hus nego zadnja partnerica Barbara. Tko ju financira i kome je u korist svatko sa imalo pameti može pretpostaviti. Zato je izjavio da oni pomažu Barbari i mojoj polusestri jer se osjećaju dužni. A gdje smo sestra i ja? Mi nismo njegova djeca? Što smo mi? Sramotno. Veliki bend. Sramotno. Ne ide u prilog - tvrdi pjevač.

Rahimovski je dodao i kako mu je posebno teško prihvatiti ideju da netko drugi raspolaže prezimenom Rahimovski.

- Zamislite da vlasnik moga prezimena jer sam nasljednik bude treća osoba koja se tako ne preziva niti će se prezivati. Što da kažem svojoj djeci? Postoji moralno pravo. 47 godina je moj otac dao u taj bend da bi gospodin Hus izjavio da je to sve njegovo. Parni valjak d.o.o. je veći od mog oca. Sve je njegovo. Toliko o moralnom pravu - napisao je.

Zagreb: Predstavljan glazbeni projekt "Vukovarski advent" | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Kristijan je naveo i da se, po njegovu mišljenju, ime i lik njegova oca i dalje koriste kako bi se održala povezanost s publikom.

- Da bi gospodin Hus mogao i dalje koristiti kako mu se prohtije lik i djelo moga oca. Na taj način ljudi koji su emotivno povezani sa mojim ocem mogu dobiti sliku kako oni i dalje misle na njega. Vjerujem da misle ali.....stvarnost nije takva - napisao je.

Dodao je da takvim odnosom bend ne pokazuje poštovanje prema njemu i sestri, a time ni prema Akiju.

- Ne poštujući mene kao njegovog nasljednika i moju sestru Edinu našu djecu ne poštuju i moga oca. A siguran sam da mi je otac živ da ne bi bio sretan s ovakvom situacijom. Koriste ga u patentiranom govoru sadašnjeg pjevača gotovo naučenim kazališnim obrascem. Na kraju sve se svodi na novac bar tako ispada i priča im ne stoji. Niti malo - stoji u objavi.

Rahimovski je napisao da unatoč svemu i dalje želi da bend svira, ali ne na način koji, kako tvrdi, šteti njemu i njegovoj obitelji.

- Ja zbog ljudi koje volim i poštujem u tom bendu i dalje želim da pune sve i da se bave sviranjem a ne ovime što sada rade. Apsolutno imam pravo jer mi je dosta tih šamara koje sam dobio. Ja sam dovoljno dobar , imam svoje pjesme neke od njih su napravile veliki uspjeh, dokazan sam i kao pjevač i kao izvođač. Nikome se ne pravdam. Nikoga ništa ne molim. Ali šteta koja mi se radi nije slučajna nego namjerna - poručio je.

Naglasio je da više ne želi komunicirati s Hasanefendićem.

- Bilo bi najbolje očigledno za Husa da ne postojim. Sve bi bilo lakše, zar ne? S tim čovjekom više ne želim komunicirati, želim mu sve najbolje ali Kiki više neće biti vreća za udaranje. Taj čovjek meni ne želi dobro i to je to, Shvatio sam - napisao je pjevač pa se ponovno dotaknuo Drvenkara: 'Žao mi je Igora jer je baš kao i moj otac lutka na koncu koja govori onoliko koliko mu se dopusti. naučeni obrasci'.

Parni valjak priredio spektakl u prepunoj pulskoj Areni | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL/Chris Jackson/PA Images/

Na kraju je naglasio kako njegova objava nije prijetnja nego izjava, te da i dalje vjeruje u oprost.

- Ovaj Rahimovski je slobodan da govori, pjeva i radi što želi.Ovo nije prijetnja, nego izjava i zamolba malo oštrijeg tona da se ne radi više to što se radi i sve ću oprostiti bude li drugačije ali samo zbog integriteta svoga oca koji je narušen ovime što oni trenutačno rade. Još jednom oprostite mi na ovaj veliki blagdan ali vidjevši reportažu na Rtl ekskluzivu jednostavno je pređena granica.

Meni je šteta napravljena. Pregrist ću je pjesmom kao i uvijek. Nadam se iskreno da će ova poruka biti shvaćena - zaključio je Kristijan Rahimovski.