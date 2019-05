Kristijan voli Jelenu Karleušu, a Lovro je rasplakao Huljića...

U posljednjoj audicijskoj emisiji showa 'Zvijezde – ljetni hit' novih 12 kandidata lovilo je zadnju ulaznicu za ulazak u top deset. Nakon što je prošle subote sve prisutne iznenadio svojim nastupom u studiju, popularni splitski reper Vojko V ovaj tjedan zamijeniti će Đuru u njegovu vrućem stolcu.

Dženana Manov (25) iz Sarajeva za svoj prvi nastup odabrala je zahtjevnu rock-baladu 'Crno i belo' makedonske glazbenice Kaliopi. 'Pa prekrasna je', komentirala je Nina tijekom nastupa. Dženana je za svoj nastup dobila pet podignutih stolaca.

- Meni je to bilo toliko dobro i lijepo da sam načas zaboravio da to pjeva Kaliopi - komentirao je Tonči, a Dženana je bila presretna svojim nastupom te je žiriju priznala da je imala tremu jer se čitav život bori s manjkom samopouzdanja i dosad nikad nije javno nastupila.

Anita Nikić (43) profesorica je informatike koja se žiriju predstavila pjesmom grupe Magazin 'Svileni'.

- Dakle, ovo je dosad definitivno najspecifičniji nastup - ostao je bez riječi Tonči, a uz njega Aniti se podignuo i ostatak žirija.

- Konstantno ste bili u krivu i konstantno ste furali svoj film - nadovezala se i Andrea. Anita je ipak bila zadovoljna svojim nastupom.

Kristijan Marolt (24) iz Zaprešića otpjevao je Tošinu 'Ledena' i zaradio četiri stolca, a dolje je ostao samo Vojko V.

- Imaš dobar glas, ali čini mi se da ti ova pjesma ne paše. Treba ti nešto žešće - opravdao je reper svoju odluku. S druge strane, Kristijan je apsolutno oduševio Andreu Andrassy kojoj se osim njegovog nastupa svidio i njegov styling.

Andrea Kadić (18) iz Gundinaca kraj Slavonskog Broda žiri je izula iz cipela izvedbom zahtjevne pjesme Antonele Doko 'Onaj dan'.

- Pjeva američki, a dobro zvuči na hrvatskom - komentirao je pozitivno iznenađeni Grašo Tončiju tijekom njezinog nastupa.



- Ti si dokaz da smo mi mala zemlja s velikim talentima, svaka čast - bio je kratak Tonči nakon što je Andreu zamolio da otpjeva još neki refren a capella.

- Za mene osobno ti si apsolutno najbolji pjevač koji se pojavio ovdje… Ti si toliko zrela izvođačica, sad bi mogla ući u studio, snimiti album. Ne mogu doći sebi od ovolikog talentu - dodala je Nina.

Goran Orešković (21) dolazi iz Delnica, a po struci je automehaničar. Najluđom stvari koju je dosad napravio smatra sudjelovanje u prvoj sezoni 'Zvijezda' koje ga je, kako kaže, promijenilo nabolje i potaknulo da radi na sebi. U ovogodišnju sezonu showa prijavila ga je sestra jer misli da je od prošle audicije jako napredovao. Goranov stariji brat svira gitaru pa s njim često i zapjeva.

- Ti si neiskusan pjevač koji se uhvatio u koštac s jednom velikom i legendarnom pjesmom. Stalno smo te čuli kroz Gibonnija, biraj pjesme koje ti bolje leže - komentirao je Grašo njegov nastup.

Emilija Domić (18) iz Banja Luke odabrala je hit 'Valerie' Amy Winehouse, a njezina impresivna izvedba oduševila je cijeli žiri i donijela joj pet stolaca. '

- Definitivno si specifična, na tvom se mjestu ne bih sramio, nego bi se još više razbacao po bini - kazao je Tonči.

Mateja Ištuk (20) za svoje prvo predstavljanje žiriju odabrala je hit omiljene grupe Backstreet Boysa 'I Want It That Way'.

- Nije mi se svidjelo, bilo je nesigurno, možda te trema pojela - opravdao se reper, a s njim se složila i Nina. A unatoč tremi, i Tonči i Grašo pohvalili su njezinu boju glasa te muzikalnost.

Alen Vlahović (24) žiriju i publici otpjevao je vlastitu pjesmu 'Ludilo do zore',''Jesi li ti došao iz budućnosti i uzeo hit koji je Tonči već napravio?! Meni je ovo ljetni hit! Ti si kombinacija Gospodina Savršenog, Ivana Šarića i Petra Graše!'', oduševljena je bila Andrea.

- Mi ovdje tražimo ljetni hit, ti ga imaš - nadovezala se Nina, no Tonči nije bio nimalo impresioniran.

- Meni je ovo 'old fashioned'… Ali dobio si odličnu reklamu, mislim da će se mnogim ljudima svidjeti ta pjesma - rekao je Tonči.

Zagrepčanka Zrinka Čupić predstavila se pjesmom 'Well, Well, Well' pjevačice Duffy i zaradila četiri stolca.

- Malo me satralo, malo mi je bilo naporno - bio je kratak Tonči koji se podignuo pa spustio, dok je Grašo komentirao pogrešan izbor pjesme. Žiri je Zrinki ponudio da im otpjeva još koji refren, a ona ih je pjesmom 'Erdelezi' tek tada u potpunosti naježila.

Ivan Gaberšek (27)otpjevao je pjesmu 'Mr. Brightside' grupe The Killers i podignuo Andreu čim je čula prvi ton.

- Jako si zanimljiv i zabavan tip, sviđa mi se interpretacija. Izgledaš kao da si upravo dobio otkaz na poslu i došao si tu dati sve od sebe. Svaka čast! Ludilo - bio je zadovoljan Vojko. Ivan je za svoj nastup dobio svih 5 stolaca.

Šejla Hujdur (23)iz Bugojna predstavila se pjesmom Bojane Stamenov 'Ceo svet je moj' i dobila pet stolaca.

- Kupila me improvizacija pred kraj pjesme, tu sam shvatila da znaš i možeš - dodala je Nina.

- Ti si sjajna pjevačica! Mislim da si festivalska pjevačica i samo si jedna muka više na mojim leđima - dodao je Tonči.

Lovro Dokić (17) dolazi iz Zagreba. Iako je rođen bez lijeve podlaktice, nije dopustio da ga fizički hendikep sputava u ostvarenju njegovih snova i ciljeva. Lovro je danas uspješan hrvatski sportaš i paraolimpijac, a prošle je godine nastupio na Zimskim olimpijskim igrama u Pyeongchangu, u disciplini alpsko skijanje, i tako postao naš najmlađi paraolimpijac u povijesti! Pjevao je pjesmu 'Ja sam rojen da mi bude lipo' i osvojio pet stolica.

- Koliko si simpa to nije normalno. Ti si čudo. Sigurno si fenomenalni tip i ja bi se s tobom družila - rekla je Nina, a Tonči nije mogao komentirati jer su mu suze krenule same od sebe.

