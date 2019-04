Kroz povijest: Slavne trudnice pozirale gole na naslovnicama

Američka glumica Demi Moore (56) fotografirala se gola 1991. kada je bila u sedmom mjesecu trudnoće s kćeri Scout (27) za američki magazin 'Vanity Fair'. Na sebi je imala je samo dijamantne naušnice i prsten. Naslovnica je tada izazvala puno kontroverze. Slavnu holivudsku glumicu su kritizirali rekavši da je to sramotno i groteskno no njoj to nije smetalo.

Foto: Screenhoot

Moore je 'ovjekovječila' slavna fotografkinja Annie Leibovitz (69) te joj je to jedan od najpoznatijih i najboljih radova.

- Osjećala sam se glamurozno, lijepo i slobodnije zbog svog tijela. Ne znam kako sam se više obiteljski mogla prikazati - rekla je glumica i dodala kako je njezino poziranje 'zdrava feministička izjava'. Prvotno Demi nije htjela objaviti sliku nego je pozirala za privatni album.

Foto: AFP

Moore je ovim potezom pokrenula novi trend te su se uskoro i druge poznate žene odlučile na to.

Cindy Crawford (53) je nastavila trend pozirajući 1999. za naslovnicu 'W', a nakon samo mjesec dana je rodila sina Presleya.

Foto: Screenhoot

Monica Bellucci (54) je u obje svoje trudnoće pozirala gola i trudna za magazin 'Vanity Fair', 2004. i 2010. Također je bila na naslovnici s tek rođenom Leonie (8) koju je dobila s bivšim mužem, francuskim glumcem Vincentom Casselom (52). Nekadašnji supružnici imaju i kćer Devu (14).

Foto: Screenhoot

- Dozvoliti da te fotografiraju je način da upoznaš samu sebe - ispričala je Bellucci koja je posebno oduševila fanove ponovno 2010., poziravši u 45. godini. Tada se usporedila sa zrelom kruškom i istaknula da je nekoć bila depresivna. No s godinama je, kako kaže, postala savršeno zrela te slatka i sočna.

Foto: Screenhoot

Popularna pjevačica Britney Spears (37) pozirala je za 'Harper's Bazaar' u kolovozu 2006., kada je bila trudna s drugim sinom Jaydenom (12).

Češki model Eva Herzigova pozirala je u veljači 2007., također za 'Vanity Fair', u donjem rublju.

Foto: Screenhoot

Popularna pjevačica Christina Aguilera (38) u siječnju 2008. se pojavila na naslovnici 'Marie Claire', noseći sitnu kožnu jaknu i gaćice. Proslavila je također 2014. svoju drugu trudnoću i vijest da nosi curicu pojavivši se gola u 'V' magazinu. 'Odradila' je više fotografija, a na jednoj od njih je bila sa zaručnikom, gitaristom Matthewom Rutlerom (34). No obukla je haljinu dok je on bio bez majice.

Foto: Screenhoot

- Kao žena ponosna sam što sam prigrlila svoje tijelo u svim fazama života ostavši neustrašiva i samopouzdana u nepoznatom okruženju - istaknula je Aguilera koja s Rutlerom ima kćer Summer Rain (4), a s bivšim mužem, glazbenim producentom Jordanom Bratmanom (10) sina Maxa Lirona (11).

Supermodel Claudia Schiffer (48) postala je još jedna poznata žena u nizu koja je 'kopirala' pozu Demi Moore na naslovnici njemačkog magazina 'Vogue' iz 2010. godine. Pozirala je u sedmom mjesecu trudnoće s trećim djetetom, kćeri Cosimom Violet (8), a cijelo snimanje je osmislio pokojni modni dizajner i fotograf Karl Lagerfeld.

Foto: AFP

Schiffer, poznata kao Lagerfeldova muza, stala je pred objektiv u 40. godini i istaknula da su djeca promijenila njezin život. Nekada je putovala diljem svijeta svaki dan, radila redovito i nije uzimala ni trenutka slobodnog vremena.

- Majčinstvo mi je promijenilo stajalište o životu i važno je pokazati kako je lijepo, a mislim da to fotografije pokazuju - rekla je manekenka. Dodala je kako voli biti trudna jer možeš raditi što hoćeš i ne osjećaš se krivo kada odmoriš cijeli dan. Dodaje da joj je trudnoća promijenila i kilažu.

Foto: Vogue

- Nekada sam morala uvijek paziti na težinu, a dok dojim gubim kilograme samo tako. Mogu jesti što hoću i kada jedem slabije smršavim više - objasnila je Schiffer koja je od 2002. u braku s filmskim producentom Matthewom Vaughnom (48) te osim Cosime imaju kćer Clementine Poppy (14) i sina Caspara (16).

Pjevačica Mariah Carey (49) u travnju 2011. pozirala je za naslovnicu 'Life&Style' magazina. Mariah je tada čekala blizance s danas bivšim suprugom Nickom Cannonom (38). Dugom kosom i rukom pjevačica je prekrila grudi na fotografiji.

Foto: Screenhoot

Jessica Simpson (37) je 2012. poput kolegica zabilježila prvu trudnoću u travnju 2012. za 'Elle U.S.', dok je bila trudna s kćeri Maxwell (6) s drugim mužem, bivšim igračem američkog nogometa Ericom Johnsonom (39). Supružnici imaju i sina Acea Knuta (5) i kći Birdie Mae (1 mjesec). Na fotografiranju je sudjelovao i njezin suprug Eric koji joj je ljubio trbuh.

Foto: Screenhoot

- Htjela sam to učiniti. Nisu me iz magazina pitali nego sam ja to predložila. Nekako sam oduvijek razmišljala o tome - rekla je Jessica.

Reality zvijezda, Kourtney Kardashian (40) pozirala je gola 2014. za 'Du Jour', u devetom mjesecu trudnoće s trećim djetetom Reign (4) . Starleta već ima kćer i sina sa suprugom Scottom Disickom (35).

Foto: Screenhoot

Model, plesačica i pjevačica Blac Chyna (30) 2016. skinula se gola za naslovnicu časopisa 'Paper', dok je bila trudna s kćeri Dream (2) koju ima s Robom Kardashianom (32), bratom popularnih Kardashianki. Blac pozira s dugom, plavom kosom i krunom, a kako se skinula tako su i njene tetovaže došle do izražaja, uz veliki dijamantni prsten.

Foto: Screenhoot

Slavna tenisačica Serena Williams (37) pred objektivom Annie Leibovitz, u sedmom mjesecu trudnoće, skinula je odjeću, tek u gaćicama i s rukama na grudima pozirala je u kolovozu 2017. za Vanity Fair magazin.

Foto: Screenhoot

Reperica Cardi B (26) pojavila se na naslovnici 'Rolling Stone' magazina u srpnju 2018. sa svojim odabranikom reperom Offsetom (27) koji na fotografiji ljubi stomak pjevačice.

Foto: Screenhoot

Atraktivna manekenka Tina Kunakey (22), supruga glumca Vincenta Cassela (52) pozirala je trudna i potpuno gola za naslovnicu časopisa 'Photo'. Samo je grudi prekrila rukama. Fotografiju naslovnice podijelila je sa svojim fanovima koji su bili oduševljeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Francuski glumac i manekenka vjenčali su se 24. kolovoza 2018. Tina je upravo rodila kćer u francuskoj bolnici. Ponosni tata Vincent na društvenim mrežama je otkrio da su joj dali ime Amazonie.

- Amazonie je rođena - napisao je glumac uz fotografiju koju je objavio. Ime je posvećeno Brazilu gdje par živi jedan dio godine.