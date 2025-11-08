Obavijesti

Kruži snimka: Severina plesala i pjevala pa pala na pozornici...

Foto: Screenshot

Dok je pjevala pjesmu 'Tvoja prva djevojka', Severina je skakala i plesala po pozornici i u jednom trenutku se spotaknula i pala. Pohitali su joj članovi benda u pomoć, no ona se brzo ustala

Pjevačica Severina je u petak imala prvi od dva nastupa u zagrebačkoj Areni. Koncert je bio rasprodan, a Severina je publiku zabavljala skoro tri sata. Izvela je više od 30 hitova. Društvenim mrežama širi se snimka na kojoj se vidi Severina koja izvodi pjesmu 'Tvoja prva djevojka'. Pleše po pozornici, no u jednom trenutku se spotaknula i pala. 

ŽENA SA STILOM FOTO Severinin skupi ormar: Obožava haljine, a "paprene" torbice postale su njezin potpis
FOTO Severinin skupi ormar: Obožava haljine, a "paprene" torbice postale su njezin potpis

No, Severinu to uopće nije spriječilo da se dobro zabavi. Članovi benda su joj brzo pohitali u pomoć, no nije joj ni trebala. Ustala se, poručila publici da je sve u redu i - nastavila pjevati! Iako se ne navodi radi li se o snimci sa sinoćnjeg koncerta, Severina je imala sličan 'outifit' u zagrebačkoj Areni, kao i na snimci. 

Foto: Matea Smolčić Senčar i Dario Horvat

Severina će i danas nastupiti u Areni Zagreb. 

