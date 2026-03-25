OBITELJSKO DRUŽENJE

Krv nije voda: Sada je jasno na koga sliči Tarik Filipović...

Piše Zrinka Medak Radić,
Zagreb: Snimanje emisije Tko želi biti milijunaš | Foto: Marin Tironi/PIXSELL

Tarik Filipović na svom je Instagram profilu podijelio dirljiv trenutak. Naime, njegova 'majčica' proslavila je veliki 80. rođendan

Poznati hrvatski glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama podijelivši rijedak i intiman trenutak iz svog obiteljskog života. U objavi koja odiše toplinom i ljubavlju, Filipović je obilježio veliki, 80. rođendan svoje majke. Uz fotografiju slavljenice, napisao je samo jednu, ali snažnu riječ: "Majčica…", dodavši kako je riječ o njezinu 80. rođendanu.

Na fotografiji vidimo nasmijanu slavljenicu kako sjedi u udobnosti doma, držeći u rukama raskošan buket cvijeća. Ispred nje, na stolu, nalazi se čokoladna torta ukrašena velikim svjećicama koje oblikuju broj 80.

Toplina objave potaknula je i brojne pratitelje da se pridruže čestitkama, ostavljajući komentare poput "Divna naša nonica" i "Lijep na majku, sretan joj rođendan".

Filipović je ranije otkrio kako je i svoj 50. rođendan proslavio uz tortu koju mu je pripremila upravo majka, pokazujući da su im najvažniji trenuci oni provedeni zajedno. 

