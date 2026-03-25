Tarik Filipović na svom je Instagram profilu podijelio dirljiv trenutak. Naime, njegova 'majčica' proslavila je veliki 80. rođendan
Krv nije voda: Sada je jasno na koga sliči Tarik Filipović...
Poznati hrvatski glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović raznježio je svoje pratitelje na društvenim mrežama podijelivši rijedak i intiman trenutak iz svog obiteljskog života. U objavi koja odiše toplinom i ljubavlju, Filipović je obilježio veliki, 80. rođendan svoje majke. Uz fotografiju slavljenice, napisao je samo jednu, ali snažnu riječ: "Majčica…", dodavši kako je riječ o njezinu 80. rođendanu.
Na fotografiji vidimo nasmijanu slavljenicu kako sjedi u udobnosti doma, držeći u rukama raskošan buket cvijeća. Ispred nje, na stolu, nalazi se čokoladna torta ukrašena velikim svjećicama koje oblikuju broj 80.
Toplina objave potaknula je i brojne pratitelje da se pridruže čestitkama, ostavljajući komentare poput "Divna naša nonica" i "Lijep na majku, sretan joj rođendan".
Filipović je ranije otkrio kako je i svoj 50. rođendan proslavio uz tortu koju mu je pripremila upravo majka, pokazujući da su im najvažniji trenuci oni provedeni zajedno.
