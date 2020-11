- Jedne ve\u010deri zazvonio je telefon. Ja sam se javila, a s druge strane je bio O.J.\u00a0Zvao je iz zatvora i tra\u017eio da mu dam mamu na telefon. Poslu\u0161ala sam ga, a rasprava je ubrzo postala \u017eustra. Mama mu je rekla \u0161to misli o njemu i kako je sigurna da je on kriv - ispri\u010dala je Kim kod Lettermana.\u00a0

Tako je Kim od majke slu\u0161ala kako je O.J. nasilnik, krivac i ubojica.\u00a0

- Znala je da \u0107e se ne\u0161to dogoditi. Vjerovala je da je njezin kraj blizu, da nije sigurna... - prisjetila se Kris u jednom intervjuu.

No kad bi oti\u0161la kod oca, unato\u010d tome \u0161to je O.J.-u osam puta dolazila policija na vrata, slu\u0161ala bi 'drugu plo\u010du'. Robert je bio siguran da je O.J nevin.

- Ja, sestre i bra\u0107a nismo imali pojma \u0161to da radimo. Nismo htjeli odabrati stranu i povrijediti roditelje - prisjetila se Kim kod Lettermana i odmah nastavila:

- Jednom prilikom tata nas je umjesto u \u0161kolu odveo na su\u0111enje i sjeo odmah iza O.J-a. S druge strane, izme\u0111u obitelji ubijenih, sjedila je na\u0161a mama. Bijesno nas je gledala, a mi nismo znali \u0161to bi nego smo se zagledale u jednu to\u010dku u zidu - rekla je Kim, koja je na posljednje pitanje, \"Kakve je posljedice su\u0111enje ostavilo na va\u0161u obitelj\" odgovorila potpuno iskreno...

- Mislim da nas je uni\u0161tilo. Podijelilo, razorilo... Cijela ta godina bila je mu\u010dna.

Nakon velike sudske pobjede cijeli odvjetni\u010dki tim, O.J. i prijatelji oti\u0161li su proslaviti u jednu vilu, a na proslavi su im se pridru\u017eile tada 15-godi\u0161nja Kim & 16-godi\u0161nja Kourtney.\u00a0

- Kad su paparazzi vidjeli da ulazimo u ku\u0107u odmah su po\u010deli 'udarati' stotine fotografija. Vikali su \"Eno je, to je ljubavnica Roberta Kardashiana\", nisam mogla do\u0107i sebi - zavr\u0161ila je Kim.\u00a0

'Krvavo ubojstvo i suđenje O.J. Simpsonu su nas uništili, vikali su da sam ja tatina ljubavnica'

Gostujući kod Davida Lettermana Kim se prisjetila svojih tinejdžerskih dana koje je obilježilo suđenje O.J. Simpsonu. Njezin otac Robert bio je njegov odvjetnik, a majka Kris prijateljica ubijene Nicole...

<p>Deseci filmova i dokumentaraca, stotine knjiga i tisuće emisija posvećene su zadnjih 20-ak godina suđenju<strong> O.J. Simpsonu</strong> za krvavo ubojstvo bivše supruge <strong>Nicole Brown Simpson</strong> i njezina prijatelja <strong>Rona Goldmana.</strong> Bio je to, kako su ga Amerikanci tada nazivali - "Slučaj stoljeća". Baš svi dokazi upućivali su na O.J.-a, ali on se, uz pomoć svojeg odvjetničkog "dream teama" nekako uspio izvući...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Jedan od važnijih kotačića tog odvjetničkog super-tima bio je i pokojni <strong>Robert Kardashian,</strong> inače Simpsonov najbolji prijatelj, a ujedno i otac Kourtney, Kim, Khloe i Roba Kardashiana... On je, kako bi mogao braniti svojeg prijatelja, obnovio svoju odvjetničku dozvolu i sjeo rame uz rame najvećim imena koje ste mogli angažirati u to vrijeme da vas brane.</p><p>Bili su tu i <strong>Robert Shapiro</strong>, <strong>Johnnie Cochran</strong> kao i dekani nekih najjačih pravnih fakulteta u zemlji. O.J. je dnevno je za njihove usluge izdvajao 50.000 dolara (kad uzmemo u obzir inflaciju današnja vrijednost je 87.500 dolara), a novac je osiguravao prodavajući svoj 'merchandise' iz zatvora. Dnevno bi potpisao oko 2500 artikala, a procjenjuje se kako je tako u godinu dana pritvora zaradio oko tri mil. dolara (danas 5,2 mil. dolara).</p><p>A medijski najeksponiranije suđenje u povijesti pretvorilo je sve njegove aktere u mega-zvijezde. Društvenim mrežama nedavno se proširila i zanimljiva teorija kako bez tog suđenja ne bi bilo ni klana Kardashian, koji su nakon tog suđenja postali medijima puno zanimljiviji nego prije. </p><p>Gostujući u emisiji <strong>Davida Lettermana</strong> prošlog mjeseca, najpoznatija svjetska starleta <strong>Kim Kardashian </strong>(40) otkrila je kako je to suđenje i sve što se događalo oko njega razorilo njezinu obitelji. </p><p>Dakle, Robert Kardashian bio je sjajan prijatelj sa Simpsonom, dok je <strong>Kris Jenner</strong>, Robertova tad već bivša supruga, bila jedna od najboljih prijateljica ubijene Nicole. I Kris je bila 100 posto sigurna kako je O.J. krivac.</p><p>- Jedne večeri zazvonio je telefon. Ja sam se javila, a s druge strane je bio O.J. Zvao je iz zatvora i tražio da mu dam mamu na telefon. Poslušala sam ga, a rasprava je ubrzo postala žustra. Mama mu je rekla što misli o njemu i kako je sigurna da je on kriv - ispričala je Kim kod Lettermana. </p><p>Tako je Kim od majke slušala kako je O.J. nasilnik, krivac i ubojica. </p><p>- Znala je da će se nešto dogoditi. Vjerovala je da je njezin kraj blizu, da nije sigurna... - prisjetila se Kris u jednom intervjuu.</p><p>No kad bi otišla kod oca, unatoč tome što je O.J.-u osam puta dolazila policija na vrata, slušala bi 'drugu ploču'. Robert je bio siguran da je O.J nevin.</p><p>- Ja, sestre i braća nismo imali pojma što da radimo. Nismo htjeli odabrati stranu i povrijediti roditelje - prisjetila se Kim kod Lettermana i odmah nastavila:</p><p>- Jednom prilikom tata nas je umjesto u školu odveo na suđenje i sjeo odmah iza O.J-a. S druge strane, između obitelji ubijenih, sjedila je naša mama. Bijesno nas je gledala, a mi nismo znali što bi nego smo se zagledale u jednu točku u zidu - rekla je Kim, koja je na posljednje pitanje, "Kakve je posljedice suđenje ostavilo na vašu obitelj" odgovorila potpuno iskreno...</p><p>- Mislim da nas je uništilo. Podijelilo, razorilo... Cijela ta godina bila je mučna.</p><p>Nakon velike sudske pobjede cijeli odvjetnički tim, O.J. i prijatelji otišli su proslaviti u jednu vilu, a na proslavi su im se pridružile tada 15-godišnja Kim & 16-godišnja <strong>Kourtney.</strong> </p><p>- Kad su paparazzi vidjeli da ulazimo u kuću odmah su počeli 'udarati' stotine fotografija. Vikali su "Eno je, to je ljubavnica Roberta Kardashiana", nisam mogla doći sebi - završila je Kim. </p>