Ksenija Pajić (64) otkrila tajnu savršenog izgleda: 'Pa ima tu puno truda, ali zadovoljna sam'

Ksenija Pajić (64) ulogama u omiljenim serijama na mail ekranima gledatelje uveseljava već više od 40 godina. Trenutno je obožavatelji imaju priliku pratiti u seriji 'U dobru i zlu', gdje je utjelovila Divnu Sriću. No, izvan seta posvećena je sasvim drugim stvarima, a unatoč godinama, za InMagazin otkrila je koja se tajna krije iza njezina savršena izgleda.

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

- Tajna je u tome što svi volimo svoj posao koji radimo, zato što je dobra organizacija na Novoj, zato što se osjećamo ugodno i opušteno - istaknula je Ksenija.

Usto, naglasila je i koliko je potrebno raditi na sebi, da bi čovjek u tim godinama izgledao i više nego odlično.

- Pa ima tu puno truda, prvo mojih roditelja, a onda i moga! Moga više iznutra, nego izvana! Zadovoljna sam, puno radim, okružena sam divnim ljudima, prijateljima, obitelji. Lijepo mi je, volim život pa onda to nekako i izlazi van - priznala je Pajić.

Dodala je i da joj godine ne predstavljaju problem te zaista uživa.

- Pa kako kome! Meni su dobre. Jesu, jesu! Neću reći da su sad najbolje, jer najbolje me tek čeka, ali dobro, je, dobro je! - istaknula je glumica.

Ipak, glumačkoj divi, najveće zadovoljstvo je unuk Toma koji je po prirodi, kako je Ksenija rekla, elokventan te voli puno pričati.

- Toma ima 3 godine i osam mjeseci. Predivan je. Volimo se jako. Uglavnom se igramo. Vozimo se tramvajem. Idemo u park, kazalište, kao i razne sadržaje. Jako je elokventan i brbljav. Voli kad se baka lijepo uredi! Uvijek primijeti sve, kad imam novu haljinu, cipele, kad se našminkam... - otkrila je Ksenija, dodavši kakav stil preferira.

- Glamurozno! Glamurozno! Jer ja sam ipak i kući ovakva! - naglasila je Pajić, kojoj su potpetice još uvijek broj jedan.

- Volim, da. Mislim da to čini ženu ženstvenijom. Drugačije je držanje, drugačiji je hod...volim ja i traperice i tenisice, da se razumijemo, ali ipak štikla daje jedan poseban touch! - naglasila je glumica.

Na kraju gledateljima je poručila vrlo važnu poruku, odnosno što bi trebao biti prioritet da bi čovjek živio punim plućima i sretnim životom.

- Baš je teško pitanje. Ja ne volim davat savjete drugim ljudima, mislim da je to vrlo nezahvalno. Ako me pitate u ovim godinama kad djeca već odrastu, kad imate više svoje vlastite slobode, mislim da treba malo ugađati sebi, koliko tko može, ali i neka najmanja sitnica u danu ako sebi ugodiš i ako ti je lijepo, mislim da to puno znači i puno smijeha. Apsolutno, okružit se ljudima koji su pozitivne energije, koji su duhoviti i s kojima se možemo smijati - zaključila je Ksenija.

Foto: NOVA TV