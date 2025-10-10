Obavijesti

Show

Komentari 7
ŽIVI ŽIVOT

Ksenija Pajić (64) otkrila tajnu savršenog izgleda: 'Pa ima tu puno truda, ali zadovoljna sam'

Piše Marinela Mesar,
Čitanje članka: 2 min
Ksenija Pajić (64) otkrila tajnu savršenog izgleda: 'Pa ima tu puno truda, ali zadovoljna sam'
2
Foto: Ilustracija/Robert Anic/PIXSELL

Glumačka diva otkrila je kako puno radi, ali i da je okružena divnim ljudima, prijateljima te obitelji. Unatoč godinama, zaista uživa u životu

Ksenija Pajić (64) ulogama u omiljenim serijama na mail ekranima gledatelje uveseljava već više od 40 godina. Trenutno je obožavatelji imaju priliku pratiti u seriji 'U dobru i zlu', gdje je utjelovila Divnu Sriću. No, izvan seta posvećena je sasvim drugim stvarima, a unatoč godinama, za InMagazin otkrila je koja se tajna krije iza njezina savršena izgleda. 

Foto: Žarko Basic/PIXSELL

- Tajna je u tome što svi volimo svoj posao koji radimo, zato što je dobra organizacija na Novoj, zato što se osjećamo ugodno i opušteno - istaknula je Ksenija.

GLUMICA ZA 24SATA Ksenija Pajić: 'Nadam se da ću još dugo biti kraljica sapunica'
Ksenija Pajić: 'Nadam se da ću još dugo biti kraljica sapunica'

Usto, naglasila je i koliko je potrebno raditi na sebi, da bi čovjek u tim godinama izgledao i više nego odlično. 

- Pa ima tu puno truda, prvo mojih roditelja, a onda i moga! Moga više iznutra, nego izvana! Zadovoljna sam, puno radim, okružena sam divnim ljudima, prijateljima, obitelji. Lijepo mi je, volim život pa onda to nekako i izlazi van - priznala je Pajić. 

Dodala je i da joj godine ne predstavljaju problem te zaista uživa. 

- Pa kako kome! Meni su dobre. Jesu, jesu! Neću reći da su sad najbolje, jer najbolje me tek čeka, ali dobro, je, dobro je! - istaknula je glumica.

MANJE JE VIŠE Ksenija Pajić otkrila je li ikad bila na estetskim zahvatima
Ksenija Pajić otkrila je li ikad bila na estetskim zahvatima

Ipak, glumačkoj divi, najveće zadovoljstvo je unuk Toma koji je po prirodi, kako je Ksenija rekla, elokventan te voli puno pričati. 

- Toma ima 3 godine i osam mjeseci. Predivan je. Volimo se jako. Uglavnom se igramo. Vozimo se tramvajem. Idemo u park, kazalište, kao i razne sadržaje. Jako je elokventan i brbljav. Voli kad se baka lijepo uredi! Uvijek primijeti sve, kad imam novu haljinu, cipele, kad se našminkam... - otkrila je Ksenija, dodavši kakav stil preferira. 

- Glamurozno! Glamurozno! Jer ja sam ipak i kući ovakva! - naglasila je Pajić, kojoj su potpetice još uvijek broj jedan. 

- Volim, da. Mislim da to čini ženu ženstvenijom. Drugačije je držanje, drugačiji je hod...volim ja i traperice i tenisice, da se razumijemo, ali ipak štikla daje jedan poseban touch! - naglasila je glumica.

Na kraju gledateljima je poručila vrlo važnu poruku, odnosno što bi trebao biti prioritet da bi čovjek živio punim plućima i sretnim životom. 

PONOSNA BAKA Ksenija Pajić o unuku: 'Divan je, donio mi je život, novu radost!'
Ksenija Pajić o unuku: 'Divan je, donio mi je život, novu radost!'

- Baš je teško pitanje. Ja ne volim davat savjete drugim ljudima, mislim da je to vrlo nezahvalno. Ako me pitate u ovim godinama kad djeca već odrastu, kad imate više svoje vlastite slobode, mislim da treba malo ugađati sebi, koliko tko može, ali i neka najmanja sitnica u danu ako sebi ugodiš i ako ti je lijepo, mislim da to puno znači i puno smijeha. Apsolutno, okružit se ljudima koji su pozitivne energije, koji su duhoviti i s kojima se možemo smijati - zaključila je Ksenija. 

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'
DOLAZI TRENUTAK ISTINE

Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'

Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, ali to nije jedino što će unijeti napetost u kuću
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'
STIŽE I PRINOVA

Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'

Splitskog pjevača Matka Jelavića, čiji su hitovi obilježili razne proslave, nedavno je na sinovu vjenčanju rasplakala vlastita pjesma posvećena majci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025