MANJE JE VIŠE

Ksenija Pajić otkrila je li ikad bila na estetskim zahvatima

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Glumica je na crvenom tepihu Sarajevo Film Festivala zablistala kao diva, kažu fanovi, ali bez ijednog invazivnog tretmana

Blještavilo, šušur i glamur i ove su godine preplavili Sarajevo Film Festival, ali u tom vrtlogu pažnju je privukla Ksenija Pajić (64). Jednim korakom na crveni tepih podsjetila je da je ponekad dovoljno samo držanje i osmijeh da zasjene najraskošnije haljine.

- Za svoj izgled na otvaranju SFF i ujedno premijeri filma Paviljon dobila sam mnogo pohvala. Inače nemam određeni modni stil, ako mi se nešto svidi to odjenem. Za dan uglavnom nosim ležeran, sportski stil, koji će mi omogućiti da se u svojim radnim obavezama osjećam ugodno. Ako je posrijedi neki važan događaj, bilo javni ili privatni, volim biti dotjerana i elegantna. Na taj način odajem poštovanje tom događaju ili osobi kojoj je to važno. Samim time, i ja se dobro osjećam - rekla je glumica za Net.hr.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Posjet Sarajevu trajao je kratko, ali ostao joj je u posebnom sjećanju

- U Sarajevu sam bila, nažalost, kratko, ali zahvaljujući redatelju Dini Mustafiću, koji me na moju veliku sreću pozvao da igram u filmu, doživjela sam čaroliju Sarajevskog filmskog festivala. Zatim, tu je bila moja draga ekipa iz filma "Paviljon", uzbuđenje dok sam prvi put sa njima gledala film. Eto, svi su oni zaslužni da je moj posjet Sarajevu bio čaroban i nezaboravan - priznala je Pajić.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Kad je riječ o ormaru, kaže da su joj haljine uvijek prvi izbor.

- Obožavam ih. I traperice su neizostavne, dobro se osjećam u njima. Volim obuću, posebno onu koja ima neku svoju priču, koja asocira na neko razdoblje ili situaciju. Gotovo sam intimno povezana sa nekim cipelama, neobično - rekla je i dodala kako trenutačne trendove ne prati.

Ponekad stil pronalazi i kroz posao.

- Glumila sam u filmu "Oficir sa ružom", taj film prikazuje poslijeratno razdoblje u Zagrebu, mislim na 2. svjetski rat. Divna kostimografkinja Jasna Novak uglavnom je dala šivati kostime za mene. Bili su neodoljivi, mogu se i danas zamisliti u njima - ispričala je Pajić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Dnevna rutina joj je jednostavna, maskara i ruž uvijek su u torbi. Za večernje prilike voli nešto jaču šminku, ali nikad pretjerano.

- Kod mene je manje je više - istaknula je glumica.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

A što za nju znači ljepota? Je li to odjeća, šminka, njega ili nešto treće?

- Sve ovo o čemu govorimo, lijepa odjeća, briga i njega lica i tijela, samo po sebi nije dovoljno ako nemamo unutarnju ljepotu, duhovnost i duhovitost - rekla je glumica.

Invazivne tretmane nikad nije isprobala.

- Bojim se igle i boli. Uspjela sam odraditi tretman hydrafacial i masažu tijekom nedavnog posjeta Sarajevu. Napravili su sve da na crvenom tepihu zablistam. Svakako ću ih posjetiti kad opet dođem u Sarajevo i isprobati njihove tretmane - otkrila je Pajić.

