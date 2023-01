Ksenija Urličić o izboru pjesme na Dori: 'Kad grešku ponavljaš uporno kao konj, to je za osudu'

Za dvanaest dana ćemo znati tko će predstavljati Hrvatsku ove godine na Eurosongu. Pjesme koje će se natjecati na Dori objavljene su prije dva tjedna, a na kladionicama ne stojimo najbolje. Od trideset i sedam zemalja, koje će se ove godine natjecati na Eurosongu, nalazimo se na trideset i trećem mjestu s manje od 1% šanse za pobjedu.



Ines Nosić i Gordan Vasilj, u emisiji Radio Dalmacije, 'Dobar dan Dalmacijo', pričali su s „mamom Dore“, bivšom urednicom Zabavnog programa HRT-a, Ksenijom Urličić.

- Ono što sam čula nije me ispunilo optimizmom i mislim da je premalo truda uloženo u Doru, u samu pripremu, izbor pjesama koje će tamo otići, jer svjedočimo sjajnim hitovima u zadnje vrijeme poput Eni Jurišić i Matije Cveka - Trebaš li me. Zašto ne možemo poslati takvu pjesmu, koja je i dan danas prva na vrhu naših listi, a peta na listi europskih?" - upitala se „željezna lady“ i otkrila svoje mišljenje o lošim plasmanima hrvatskih pjesama proteklih godina:

- I lani sam bila razočarana izborom pjesama na Dori. Bila sam u Opatiji, to je bilo baš skromno, tmurno, sumorno, pjesme osrednje, praktično nikakve. Ja ne vjerujem da ne možemo napraviti dobru pjesmu, jer imamo sjajnih autora, ali ponavljam od lani da treba stimulirati dobre autore, dobre izvođače. Nazvati ih, nagovoriti ih, platiti da naprave dva do tri hita. Dakle, uzet Husa, Huljića, Ninčevića, ove koji su jaki autori pa idemo vidjetI, kad ponude svojih pet uradaka, valjda ćemo pronaći nešto - rekla je Urličić pa dodatno kritizirala organizaciju Dore:



- Ovakav način izbora ne daje rezultate! Nikako da naučimo iz onoga što smo imali lani i preklani, neprestano ponavljamo istu grešku. Nije za osuditi kad netko pogriješi, ali je za osuditi kad tu grešku ponavljaš uporno, kao konj. Problem je u pripremi, problem je u ekipi koja priprema Doru. Problem je u HRT-u, odnosno Zabavnom programu Hrvatske radio televizije, koji je u zadnje vrijeme napravio sjajne projekte, ali kod Dore nešto ne štima - rekla je Ksenija.

Od ponuđenih izvođača, izdvojila je Eni Jurišić.

- Mene je Eni Jurišić osvojila strašno. Je li zbog izvanredne pjesme koju je ovaj mali napisao, ali čini mi se kao jedna zrela pjevačica, jer vi na Euroviziju ne možete poslati „polupjevača“. To je preveliki izazov, velika trema, prevelika odgovornost za nekoga tko nije zreo. Koliko je Eni zrela, ne mogu prosuditi, ali ima jako puno šarma i dobar glas. Let 3, oni su orginalni, možda bi nastupom mogli izazvat eksces koji je na eurovizijskoj pozornici prihvatljiv. Kad netko napravi eksces, on dođe u fokus interesa. Intuicija mi govori kako bi Let 3 mogao kod publike proći - objasnila je.

Ove godine, 11. veljače na Dori ćemo dobiti predstavnika Hrvatske, a hoćemo li napokon ugledati finale Eurosonga, vidjet ćemo u svibnju. Jedno je sigurno, u slučaju novog neuspjeha, biti će sve više onih koji će kritizirati način izbora pjesama koje predstavljaju Hrvatsku i samu organizaciju Dore.

