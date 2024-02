Ksenija Urličić prošle je godine zamalo imala moždani, a sada vodila reviju: 'Imala sam tremu'

Danas sam vrlo dobro. No dva dana prije revije bila sam izrazito nervozna, uhvatili su me strah i trema hoću li biti dorasla zadatku, rekla nam je Ksenija Urličić (84), nekadašnja prva dama Zabavnog programa HTV-a.

"Željezna lady" je s voditeljem Joškom Lokasom vodila u petak navečer program povodom Dana crvenih haljina u zagrebačkom HNK, a vrhunac večeri bila je revija hrvatskih modnih brendova koju su nosile žene koje su preboljele moždani udar. Upravo je podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena i cilj Dana crvenih haljina. A moždani udar umalo je doživjela i sama Ksenija, koja je prošle godine završila na hitnoj operaciji desne karotide.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Bila sam na korak do moždanog udara, dio te grozne, crne statistike koja pogađa svaku petu ženu u Hrvatskoj. Nismo niti svjesni te opasnosti, što nije ni čudno. Znate kako se kaže, žene uglavnom drže tri ćoška u kući, uvijek smo same sebi na drugome mjestu - priča nam Ksenija, koju je udar zamalo zahvatio dok je vozila.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Odjednom je, kako je otkrila za Diva.hr, vidjela dvije linije na cesti umjesto jedne, a kad je stigla u bolnicu, odbila je hospitalizaciju jer "nije imala spremne stvari za bolnicu". Vratila se dan kasnije te su je ubrzo operirali. Najviše su se zabrinuli njezini bližnji.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Oni su se jako prestrašili, a ja nisam bila ni svjesna koliko je ta operacija opasna, pogotovo u mojoj dobi. Imala sam izvanredan tretman, na neurologiji su me hitno primili - rekla nam je pa dodala: "To se meni dogodilo iz čistog zdravlja, na to treba upozoriti. Moždani udar nema najave, on ne boli unaprijed, ne možete se pripremiti na to".

Nakon toga je promijenila neke životne navike.

- Promijenila sam prehranu, mislim da je to bilo osnovno. Što se tiče stresa, mislim da je to danas nemoguće, bili mladi, srednjih godina ili stari. Ipak, ne treba jesti pretjerano začinjenu hranu, pretjerano masnu, ne treba pušiti, piti alkohol. Iako nisam nikad previše pila, uvijek sam pušila, kako ja to kažem, paušalno. I to bi trebalo izostaviti, iako to još nisam potpuno spremna - priznaje Ksenija.