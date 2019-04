'Kućanica' u problemima: Zbog davanja mita prijeti joj i zatvor

Prema optužnici, glumica Felicity Huffman (56), zvijezda serije 'Kućanice', uplatila je 15.000 dolara (oko 100 tisuća kuna) lažnoj dobrotvornoj organizaciji povezanoj s Rickom Singerom (59) kako bi omogućila namještanje rezultata na SAT testovima svoje kćeri. Inače, SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na preddiplomske studije u SAD-u.

Prijeti joj i do 20 godina zatvora, no s obzirom na to da je priznala krivnju, savezni tužitelji preporučit će što je moguće nižu zatvorsku kaznu, novčanu kaznu od 20.000 dolara i 12 mjeseci uvjetne kazne.

- U potpunosti prihvaćam svoju krivicu i s dubokim žaljenjem te sramom zbog onoga što sam učinila, prihvaćam punu odgovornost za svoje postupke - izjavila je glumica u priopćenju.

- Stidim se boli koju sam prouzročila svojoj kćeri, obitelji, prijateljima, kolegama i obrazovnoj zajednici. Želim se ispričati svima njima, a posebno onim učenicima koji svaki dan naporno rade kako bi se upisali na sveučilišta i njihovim roditeljima koji uz ogromne žrtve daju iskrenu podršku svojoj djeci - dodala je.

Glumica Lori Loughlin (54), iz humoristične serije 'Puna kuća' i njezin suprug, modni dizajner Mossimo Giannulli (55) nisu još priznali krivnju.

Bračni par optužen je da je Singerovoj zakladi platio čak 500.000 dolara u 2016. i 2017. kako bi ona predstavila njihove kćeri kao veslačice i uključila ih u tim na Sveučilištu Južne Kalifornije (USC).

Dvije glumice najpoznatije su među ukupno 50 osoba optuženih u predmetu u čijem su središtu pokušaji da se pomoću mita djecu američke elite upiše u vodeće američke koledže.