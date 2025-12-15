Kultni klasik bio je u problemu zbog rasizma, objavljen je na današnji dan prije 86 godina

Snimljen po istoimenoj knjizi Margaret Mitchell, "Prohujalo s vihorom" je epska povijesna romansa koja je osvojila Hollywood davne 1939. godine. Premijera kultnog klasika održana je 15. prosinca 1939. u američkoj Atlanti, a i danas je na glasu kao jedan od najboljih filmova svih vremena.

Produkciju filma potpisuje David O. Selznick, dok ga je režirao Victor Fleming. Knjiga i film prate ljubavnu priču razmažene ljepotice Scarlett (Vivien Leigh) i Rhetta Butlera (Clark Gable) nakon američkog građanskog rata. Ashleyja Wilkesa utjelovio je Leslie Howard, a Melanie Hamilton Olivia de Havilland.

Film je kasnio s početkom snimanja jer je Selznick bio odlučan u tome da Rhetta Butlera glumi Clark Gable. Gable je pak u to vrijeme imao ugovor sa studijem MGM, koji nije imao praksu posuđivati svoje glumce drugima. Nakon brojnih pregovora te uvjeta u korist MGM-u, producent je uspio postići dogovor. Nakon što je osigurao Gablea, imao je drugi problem. Za ulogu Scarlett prijavilo se čak 1400 žena, a na audicije je studio potrošio oko 100.000 dolara, što se pokazalo beskorisnim. Na kraju je testirano oko 30 glumica, uključujući i Vivien Leigh koja je na kraju dobila ulogu.

Film je osvojio osam nagrada Oscar, a imao je još pet nominacija. Osvojio je i dva počasna Oscara. Ako se uzme u obzir inflacija, film danas drži rekord kao jedan od najkomercijalnijih filmova u povijesti američke kinematografije. Godine 1982. film je, zbog svojega kulturnog značaja uključen u 'državni filmski registar SAD-a', a Američki filmski institut uvrstio ga je na popis '100 godina 100 filmova'.

Film je počeo snimati George Cukor, no 'odradio' je 17 minuta te potom napustio film smatrajući da scenarij nije dobar. Hattie McDaniel prva je crna glumica nominirana za Oscara. Na kraju ga je i osvojila u kategoriji najbolje ženske sporedne uloge, one Scarlettine dadilje Mammy.

Prva verzija filma trajala je više od četiri i pol sata, no kasnije je skraćena za 48 minuta. Kritičari su uglavnom negodovali zbog trajanja filma, no i to je na kraju ušlo u legendu. Unatoč svemu, film je doživio golemu popularnost kada je objavljen.

Na listi najboljih filmskih citata svih vremena Američkog filmskog instituta, našlo se i njih nekoliko iz filma 'Prohujalo s vihorom', a vjerujemo da su vam ova dva itekako poznata: 'Iskreno, draga, nije me briga' i 'Nakon svega, sutra je novi dan'.

Kontroverze zbog rasizma

Film je prije nekoliko godina objavljen na HBO Max, no sa streaming servisa je uklonjen zbog rasizma.

- Film je produkt svog vremena i prikazuje etničke i rasne predrasude koje su, nažalost, u to vrijeme bile dio svakodnevice američkog društva. Takvi rasistički prikazi bili su pogrešni tada, kao što su pogrešni i sada, a mi smo smatrali da bi bilo neodgovorno ostaviti taj film u našoj bazi - pojasnio je glasnogovornik medijske platforme onda.

