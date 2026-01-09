Obavijesti

OBLJETNIČKO IZDANJE

Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival #18

Kultni Manic Street Preachers dolaze na INmusic festival #18
Foto: Ian West

Velški rock velikani prvi put u Zagrebu u sklopu jubilarne dvadesete godišnjice INmusic festivala.

Manic Street Preachers, jedan od najpoznatijih velških rock bendova, novo je veliko ime koje će obilježiti obljetničko izdanje INmusic festivala! Porijeklom iz Blackwooda, kroz karijeru su izdali čak 14 studio albuma i predvodili festivale poput Glastonburyja, T in the Park, V Festival te Reading & Leeds. Osvojili su brojne nagrade; čak 11 NME nagrada, 8 Q Awards nagrada, 2 Ivor Novello nagrade i četiri BRIT nagrade uz nominacije na Mercury i MTV Europe Music dodjelama nagrada.

Njihov prvijenac “Generation Terrorists” izdan 1992. godine, ambiciozni je debitantski album kojim su se etablirali kao jedinstveni umjetnici i predvodnici generacije kroz kombinaciju rocka, popa i punk stava te pronicljivih stihova. Kroz karijeru, okupili su fanove iz cijelog svijeta, koji ih vjerno prate kroz dugogodišnju glazbenu transformaciju, unatoč kojoj su uspješno održali klasični stil “Manicsa”. Koncerte obilježavaju pjesme iz ranijeg opusa poput “You Love Us” i “Motorcycle Emptiness” te hitovi sa prvih mjesta ljestvica kao što su “If You Tolerate This Your Children Will Be Next”, singlovi “You Stole The Sun From My Heart”, “Design for Life” koji stoje uz korak sa novijim pjesmama poput “International Blue” i “Orwellian”, pjesme sa zadnjeg albuma “The Ultra Vivid Lament” koji je debitirao na vrhu ljestvica 2021. godine. Nakon turneje po Americi, Bliskom Istoku i Velikoj Britaniji sa bendom Suede, izbacili su singl “Decline and Fall” sa hvaljenog petnaestog studijskog albuma “Critical Thinking”, izdanog 2025. godine.

Manic Street Preachers pridružuju se već najavljenom lineupu INmusic Festivala #18, među kojima su Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, The Flaming Lips, IDLES i Jehnny Beth. Njihovi sjajni live nastupi proslavit će prvih dvadeset godina INmusic festivala, koji će se održati od 22. do 24. lipnja 2026. godine na zagrebačkom Jarunu. Trodnevne festivalske ulaznice dostupne su putem službenog INmusic webshopa za po cijeni od 129 € (+ troškovi ulaznice), dok su sedmodnevne kamperske ulaznice dostupne po cijeni od 59 € (+ troškovi transakcije).
 

