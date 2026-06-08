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'YOUR GHOST AGAIN'

Mastodon objavili novi singl, u Tvornicu kulture stižu 28. lipnja

Piše HINA,
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Mastodon objavili novi singl, u Tvornicu kulture stižu 28. lipnja
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Foto: promo

Američki metal titani Mastodon objavili su novi singl “Your Ghost Again”, a upravo započeta turneja ih uskoro dovodi u Zagreb, i to u Tvornicu kulture u nedjelju, 28. lipnja, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

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Novi singl “Your Ghost Again” posveta je preminulom osnivaču i gitaristu benda Brentu Hindsu, kao i preminuloj majci bubnjara Branna Dailora. Bučna progresivna pjesma priča je o gubitku bliske osobe koju znate većinu života, a uvid je i u novi materijal.

Prvo javno izvođenje pjesma je dobila u Pragu, gdje je bend počeo veliku europsku turneju. Do početka srpnja Mastodon će nastupiti na velikim festivalima poput Rock im Park, Rock am Ring ili Nova Rock, ali i na seriji koncerata, među kojima je i onaj u Zagrebu.

Foto: promo

Divovi iz Atlante, jedan od najvećih i najznačajnijih metal bendova današnjice, dolaze na jednu od svojih omiljenih koncertnih destinacija. U više od dva desetljeća redefinirali su metal glazbu, zacementirali poziciju jednog od najtraženijih bendova, a hvaljeni kao jedni od najmoćnijih live izvođača nastavljaju pomicati kreativne granice. 

Probili su se mješavinom mnogih žanrova metala, od progresivnog i eksperimentalnog do sludgea i stonera, sve potkrepljujući moćnim live nastupima. Višestruko su bili nominirani za Grammy, u kategoriji najbolje metal izvedbe nagradu su dobili za pjesmu "Sultan's Curse".    U glazbenu povijest Mastodon je upisan s hvaljenim albumima “Leviathan”, koji je Rolling Stone uvrstio u 100 najboljih metal albuma svih vremena, “Crack the Skye”, “The Hunter”, “Emperor of Sand” i “Hushed and Grim”, a izdanja redovito završavaju među najboljim albumima Billboardove ljestvice.

Foto: promo

Zagrebački bend Stonebride nastupit će kao predgrupa, oni više od dva desetljeća grade zvuk na sjecištu heavy rocka, dooma, psihodelije, progresivnog i alternativnog rocka.

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