O NASTAVKU SE PRIČALO GODINAMA

Kultni Simpsoni vraćaju se na velike ekrane nakon 20 godina! Objavili datum izlaska filma

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: IMDB/screenshot

Prvi dugometražni film Simpsona objavljen je 2007. godine i postigao je ogroman uspjeh u svijetu. Zaradio je čak 536 milijuna dolara na kino blagajnama, dok mu je budžet bio 75 milijuna dolara

Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie Simpson vraćaju se na velike ekrane nakon pauze od gotovo 20 godina. Najdugovječnija animirana serija u američkoj povijesti ima čak 36 sezona iza sebe, no sam jedan film. Nova, 37. sezona Simpsona, počela je protekloga vikenda. Nastavak filma službeno je potvrđen, a Disneyjeva tvrtka 20th Century u utorak je potvrdila kako film u kina stiže 23. srpnja 2027. godine. Film je zamijenio neimenovani Marvelov projekt, koji je uklonjen iz studijskog rasporeda.

Disney i 20th Century nisu potvrdili detalje radnje za nastavak "Simpsona", ali su na Instagramu podijelili poster s prepoznatljivom ružičastom krafnom. 

Matt Groening je inače tvorac kultne animirane serije, koja će sigurno imati 40 sezona i emitirat će se sigurno do 2029. godine. Smještena u izmišljenom gradu Springfieldu, serija prati živote obitelji Simpson, uključujući tatu Homera, mamu Marge i djecu Barta, Lisu i Maggie. Groening je prije nekoliko dana otkrio da će serija trajati sve dok žive glumci koji posuđuju glasove legendarnim likovima iz žute obitelji.

Foto: IMDB/screenshot

Prvi dugometražni film Simpsona objavljen je 2007. godine i postigao je ogroman uspjeh u svijetu. Zaradio je čak 536 milijuna dolara na kino blagajnama, dok mu je budžet bio 75 milijuna dolara. Radnja filma u režiji Davida Silvermana prikazuje Springfield zatočen pod masivnom staklenom kupolom nakon što je Homer slučajno zagadio gradsko jezero i izvor pitke vode. O nastavku filma se pregovara godinama, ali sve dosad ništa nije ostvareno.

Matt Selman, voditelj serije, je nedavno izjavio kako su streaming servisi pomogli seriji ne samo da ostane relevantna u kulturi, već da i stekne nove obožavatelje.

Foto: IMDB/screenshot

- Danas je situacija da djeca seriju mogu gledati cijelo vrijeme i po cijeli dan, a ne samo na lokalnoj televiziji - rekao je Selman za Variety

