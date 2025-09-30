Prvi dugometražni film Simpsona objavljen je 2007. godine i postigao je ogroman uspjeh u svijetu. Zaradio je čak 536 milijuna dolara na kino blagajnama, dok mu je budžet bio 75 milijuna dolara
Kultni Simpsoni vraćaju se na velike ekrane nakon 20 godina! Objavili datum izlaska filma
Homer, Marge, Bart, Lisa i Maggie Simpson vraćaju se na velike ekrane nakon pauze od gotovo 20 godina. Najdugovječnija animirana serija u američkoj povijesti ima čak 36 sezona iza sebe, no sam jedan film. Nova, 37. sezona Simpsona, počela je protekloga vikenda. Nastavak filma službeno je potvrđen, a Disneyjeva tvrtka 20th Century u utorak je potvrdila kako film u kina stiže 23. srpnja 2027. godine. Film je zamijenio neimenovani Marvelov projekt, koji je uklonjen iz studijskog rasporeda.
Disney i 20th Century nisu potvrdili detalje radnje za nastavak "Simpsona", ali su na Instagramu podijelili poster s prepoznatljivom ružičastom krafnom.
Matt Groening je inače tvorac kultne animirane serije, koja će sigurno imati 40 sezona i emitirat će se sigurno do 2029. godine. Smještena u izmišljenom gradu Springfieldu, serija prati živote obitelji Simpson, uključujući tatu Homera, mamu Marge i djecu Barta, Lisu i Maggie. Groening je prije nekoliko dana otkrio da će serija trajati sve dok žive glumci koji posuđuju glasove legendarnim likovima iz žute obitelji.
Prvi dugometražni film Simpsona objavljen je 2007. godine i postigao je ogroman uspjeh u svijetu. Zaradio je čak 536 milijuna dolara na kino blagajnama, dok mu je budžet bio 75 milijuna dolara. Radnja filma u režiji Davida Silvermana prikazuje Springfield zatočen pod masivnom staklenom kupolom nakon što je Homer slučajno zagadio gradsko jezero i izvor pitke vode. O nastavku filma se pregovara godinama, ali sve dosad ništa nije ostvareno.
Matt Selman, voditelj serije, je nedavno izjavio kako su streaming servisi pomogli seriji ne samo da ostane relevantna u kulturi, već da i stekne nove obožavatelje.
- Danas je situacija da djeca seriju mogu gledati cijelo vrijeme i po cijeli dan, a ne samo na lokalnoj televiziji - rekao je Selman za Variety.
