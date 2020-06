'Kultovi su nam zarobili um i obitelji, jedva smo se izvukli'

<p>Tisuće organizacija širom svijeta mogu se klasificirati kao kult. Mnogi smatraju kako ljudi koji su članovi kulta nisu normalni, ali u stvarnosti, svatko može biti dio istog - čak i 'poznate face'.</p><p>Neki celebrityji odrasli su u takvim sredinama. Neki možda nisu, ali su imali neko iskustvo koje je utjecalo na njih. A treći su odrasli u uvjetima gdje su ljudi definirani kultom, ali su takav način života smatrali neobičnim. </p><h3>ALLISON MACK</h3><p>Glumica <strong>Allison Mack</strong> (37) šokirala je javnost 2017. kada se saznalo da je članica nasilnog seksualnog kulta 'NXIVM'. Ovaj je kult osnovan 1998. od strane <strong>Keitha Ranierea</strong> i <strong>Nancy Salzman</strong>. Vođen je filozofijom kako ljudi mogu putem religijskih uvjerenja i hipnoze odgovoriti na važna pitanja o tome što znači biti čovjek. </p><p>No, NXIVM je također uključio malu i sjenovitu podgrupu pod nazivom 'DOS' ili Dominus Obsequious Sororium, što znači 'Gospodar nad ženama robovima'. Glumica je navodno Keithu dovodila nove sljedbenice koje bi ubrzo postale seksualne robinje pa su morale u svemu ugađati starijim, muškim članovima.</p><p>Žrtve su navodno bile prisiljavanje na fizički rad i seks, a pritom su verbalno ponižavane pa čak i žigosane. 'NXIVM' se javno prikazivala kao organizacija za samopomoć, opisana kao 'zajednica vođena humanitarnim načelima koja nastoje osnažiti ljude i odgovoriti na važna pitanja o tome što znači biti čovjek'.</p><h3>JOAQUIN PHOENIX</h3><p>Glumac je odrastao u seks kultu, a mlađi brat <strong>River</strong> preminuo je pred njim<strong> </strong>u 23. godini života. </p><p>- Nitko s takvom prošlosti ne može ispasti normalan - komentirao je redatelj Joaquinov život.</p><p>Glumčevi roditelji<strong> John</strong> (77) i <strong>Arlyn Bottom </strong>(74) upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je 'pokupio' autom. Oboje su bili 'slobodnog duha' i skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk religioznog kulta<strong> </strong>'Božja djeca'. </p><p>Joaquinovi roditelji su postali sumnjičavi oko nauka kulta kada je on imao tri godine i odlučili su ga ubrzo napustiti. Njihove brige su se pokazale opravdanim kada je procurila informacija da vođe 'Božje djece' potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Pokojni River je svojedobno rekao kako je izgubio djevičanstvo s četiri godine, a Phoenix je ispričao da njegovi roditelji nisu znali što se zaista događa unutar kulta. </p><h3>MICHELE PFEIFFER</h3><p><b>Michelle Pfeiffer </b>(62) imala je tek 20 godina kada je stigla u Los Angeles i onda je pala pod utjecaj jednog para koji ju je pokušao uvjeriti da živi bez hrane i vode. Kaže kako je par s njom pokušao manipulirati te da su je stavili na dijetu koje se nitko ne može držati. Prema njihovom vjerovanju, tijelo joj je sve potrebne supstance trebalo dobivati od sunčeve svjetlosti. Iako je tada bila u jako teškoj financijskoj situaciji, paru je još trebala i plaćati za njihovo 'vodstvo kroz život'. </p><p>Uspjela se izvući tek kada je s <strong>Peterom Hortonom</strong>, kasnije njezinim prvim suprugom, dobila ulogu u filmu 'Moonies', koji se bavio kultovima. Dok je s Peterom istraživala materiju za film, kaže kako joj je u jednom trenutku samo 'kliknulo' te je shvatila da je i ona u kultu.</p><p>- Pokušavali su kontrolirati sve što radim u životu. Nisam živjela s njima, ali provodila sam s njima jako puno vremena, a i oni su mi uvijek govorili kako bih trebala dolaziti još više. Uz to, morala sam i plaćati to vrijeme koje sam provodila s njima tako da je to ozbiljno utjecalo na moj budžet - otkrila je Michelle.</p><h3>GLENN CLOSE</h3><p>Kad je imala samo sedam godina, njezini roditelji ušli su u kontroverzni međunarodni kult čija je glavna ideja bila da promjena svijeta počinje od pojedinca. Kult koji je vodio vjerski fanatik iz Pennsylvanije,<strong> Frank Buchmann</strong>, utemeljen je 1938. i imao je sjedište u Švicarskoj. <strong>Glenn</strong> i njezina braća i sestre poslani su živjeti u sjedište grupe u Švicarsku i tamo su ostali dvije godine dok je njihov otac bio u Africi.</p><p>- Zapravo, niste smjeli ništa učiniti, nego bi osjećali krivnju ukoliko bi imali bilo kakvu 'neprirodnu' želju. Bilo je vrlo teško, jer kad sam se uspjela otrgnuti od kulta nisam imala povjerenja u bilo koji svoj instinkt jer sam mislila da su svi oni nametnuti. Zbog toga sam jedan period svog života jako prezirala svog oca. Čak sam mu napisala i jedno potpuno iskreno pismo u kojem sam mu napisala da ne zaslužuje sebe nazivati 'ocem' jer je bio tako grub prema vlastitoj djeci - ispričala je jednom prilikom.</p><p>Kako kaže Glenn Close, svatko od braće morao je proći kasnije svoj proces opraštanja roditeljima zbog njihovih pogreški. Nakon što je kult propao 1961. nakon Buchmannove smrti, pokušavala je shvatiti ponašanje svojih roditelja. </p>