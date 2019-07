Poznati predani Scijentološkoj crkvi: 'Ne radimo ništa čudno'

Scijentološku crkvu u posljednje vrijeme kritiziraju bivši članovi, posebno glumica Leah Remini (49), zvijezda serije 'Kralj Queensa', koja ju je nazvala 'režimom laži i nasilja'. Međutim, ova kontroverzna crkva i dalje ima svoje sljedbenike, među kojima su se našli mnogi slavni.

John Travolta i Kelly Preston

Glumački bračni par je već dugo u scijentologiji. John Travolta (65) crkvi se pridružio još sedamdesetih godina, dok je radio na filmu 'The Devil's Rain', dok je za Kelly Peterson (56) nepoznato kada je to učinila.

Foto: Instagram

Vjenčao ih je francuski scijentološki svećenik 1991. godine i još su uvijek jedni od najpoznatijih zagovaratelja crkve i njeni aktivni članovi.

Sam Domingo, bivša snaha najpoznatijeg opernog pjevača Placida Dominga (78) i bivša scijentologinja, otkrila je tajne slavnih koje su se priklonile tom kontroverznom pokretu.

Tako je za Travoltu rekla da je prema scijentološkim uvjerenjima pokušao oživjeti, odnosno uskrsnuti svog 16-godišnjeg sina Jetta koji je preminuo na obiteljskom odmoru na Bahamima.

Tom Cruise

Tom Cruise (57) najstrastveniji je zagovornik Scijentološke crkve. Pridružio joj je 1990. preko svoje prve supruge Mimi Rogers (63).

Foto: JASON LEE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Iako u posljednje vrijeme toliko ne promovira svoju vjeru, zahvaljujući njegovim riječima mnogi su se zainteresirali za taj pokret.

- Mislim da je privilegij nazvati se scijentologom i to je nešto što morate zaslužiti - rekao je u jednoj snimci.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Koliko je Cruise otišao daleko sa svojim uvjerenjima, najbolje dokazuje činjenica da je svoju posvojenu djecu Connora i Isabelle još u djetinjstvu uveo u crkvu, navodno se Nicole Kidman (52) razvela od njega jer je postao opsjednut kultom.

Također, Za Cruiseov treći razvod od Katie Holmes (40) također je bila zaslužna scijentologija.

Elisabeth Moss

Zvijezda serija 'Mad Men' i 'Handmaid's Tale' Elisabeth Moss (36) je u scijentologiji od djetinjstva, a nastavila ju je prakticirati i kada je odrasla.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it/instagram

- Religijske slobode i tolerancija i razumijevanje i istina i jednaka prava za sve rase, religije i vjeroispovijest su mi jako bitni. Vjerojatno najbitnije stvari za mene pa su me Gilead i 'Handmaid's Tale' potresli na osobnoj razini - rekla je Moss.

Laura Prepon

Laura Prepon (39), Zvijezda serija 'Lude sedamdesete' i 'Orange Is the New Black', postala je scijentologija 1999. godine.

O svom je iskustvu progovarala više puta i kult nazvala razlogom zašto živi život bez stresa.

Foto: Raoul Gatchalian/Press Association/PIXSELL

- Stvari me ne muče kao prije. Sjećam se da sam glumica s nevjerojatnim glumcem i čekali smo čuti vijesti o sudbini naše serije. Jednog dana me upitao: 'Kako si ti uvijek tako opuštena? Ništa te ne smeta. Želim znati što radiš...' To mi je bilo veliki kompliment i dokaz da se moja revizija isplatila - rekla je Laura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jada Pinkett Smith i Will Smith

Jada Pinkett (47) i Will Smith (50) nikada nisu javno priznali da su uključeni u scijentologiju, međutim Sam Domingo tvrdi da je glumica regrutirala nove članove u crkvu. Navodno je dobivala proviziju za svaku slavnu osobu koju bi dovela.

Foto: Instagram - Kada sam iz Clearwatera preselila u Los Angeles, većinu vremena provodila sam družeći se sa slavnima i njihovom djecom u Celebrity Centru. Jada je uvijek bila tu negdje. Sjećam se jednog nedjeljnog druženja, na koji smo mogli pozivati prijatelje, i ona je dovela televizijsku voditeljicu Daphne Wayans, njezinog tadašnjeg supruga Keenana i njihovo petero djece - rekla je Sam.

Sam tvrdi da je u isto vrijeme Will Smith htio donirati milijun dolara novoj Scijentološkoj školi u Santa Monici i tražio njenu pomoć, što je ona odbila.

Juliette Lewis

Glumica i glazbenica Juliette Lewis (46) je poprilično šutljiva oko svoje vjere, a u nju ju je uvukao otac.

Foto: Instagram

Ona je, navodno, prošla kroz scijentološki program odvikavanja od droge, a rekla je da zahvaljujući toj crkvi 'više nije zarobljena u bezdanu očaja i apatije'.

Rekla je da se radi se o razumijevanju sebe i ostalih, empatiji i boljem komuniciranju i uputama za život u ovom problematičnom svijetu.

Jenna Elfman

Glumica Jenna Elfman (47), koja se proslavila u seriji 'Dharma i Greg', u Scijentologiji je od svoje 18. godine.

Elfman je udana za člana iste crkve od 1995. i s njim ima dvoje djece.

Foto: PA/PIXSELL, Reuters/PIXSELL

- Koristim ju svaki dan i drži me energičnom i živahnom i sretnom. Toliko mi se toga događa pa zašto bih si rekla: 'Unijet ću si malo negativnosti u život. Čekaj da vidim tko se ponaša kao kreten'. Zašto bih tražila incidente u jednoj stvari koja mi je pomogla da ostanem prisebna i odgojim sjajnu djecu? - komentirala je glumica za People.

POGLEDAJTE VIDEO: