Šabanov kum: 'Rane i bolovi koje imam ne mogu se opisati'

Šabanov kum Slobodan Boban Stojadinović, koji je tijekom stravične nesreće na njemačkom autoputu sjedio u Seatu s pjevačem i glazbenikom iz bolesničkog je kreveta ispričao što se dogodilo neposredno prije smrti kralja narodne glazbe.

- Evo da vam se javim na kratko s obzirom na to da nisam u stanju pričati. Nije mi lako, teško mi je pričati, polomljen sam, a i srce mi je slomljeno jer mog Šabana više nema. Teško mi je, loše se osjećam i nadam se da će biti bolje. Zahvalan sam Bogu jer sam preživio. Rane i bolovi koje imam ne mogu se opisati riječima. Sve će to proći, ali jedna neće. Ona koja uvijek ostaje, a to je tuga za mojim Šabanom. O njemu neću puno pričati jer svi znaju tko je i što je bio Šaban Šaulić. Zajedno smo proveli pola živote i dijelili dobro i zlo - započeo je Bobo u videu za OTV Valentino.

Posljednju večer nikako ne može izbaciti iz glave. Šaban se te večeri čudno ponašao, nekoliko puta tijekom nastupa gledao je u sat kao da je negdje žurio. To nikada nije radio, ali nitko nije mogao niti slutiti da će se dogoditi strašna nesreća.

- Do pola četiri smo imali nastup u klubu. Onda smo se dogovorili da, pošto imamo avion rano ujutro, legnemo u hotelu i da ga probudim u 6 i 15 sati. To je bio dogovor. Došao sam u sobu, sat vremena sam spavao i u 6 i 15 me budi telefon. Ustajem, a u tom trenutku Šaban je već bio budan i spreman, te mi lupa na vrata - prisjetio se Boba.

- I pitam ga: ‘Pa zašto žuriš?’ A on mi kaže: ‘Pa hajde, molim te, brzo, zašto kasniš? Žurimo!’ Malo mi čudno bilo zašto me zove i zbog čega, nikada nije tako. Imali smo još tri sata do polijetanja njegovog aviona. Brzo sam se obukao, spustio, ušli smo u auto. Krenuli, bio je malo nervozan i tu mi je zamjerio što ga nisam probudio tri minute ranije. Pazite, tri minute, nisam mogao vjerovati. Sav je bio čudan - otkrio je Stojadinović.

Krenuli su Misardovim autom put aerodroma. Šaban je sjeo naprijed iako to nikada+ nije radio. Samo je htio što brže doći kući.

- Vozili smo se nekih desetak minuta, a onda sam vidio da se put nekako sužava i osjetio jak udarac. Nakon toga se više ničega ne sjećam. Probudio sam se i vidio Misarda u nekom čudnom položaju i čujem da nekako čudno diše. Gledam ljude oko sebe, a u tom trenutku ne shvaćam da su to doktori. Kada sam došao sebi odmah sam pitao: 'Gdje je Šaban?' Rekli su mi da je na sigurnom - zaključio je kum.

Slobodan Stojadinović nije životno ugrožen, ali pretrpio je višestruke teške ozljede. Ima šest slomljenih rebara, oštećenje arterije zbog puknuća vratnog kralješka i još niz ozljeda zbog kojih se ne može pomaknuti iz kreveta.

