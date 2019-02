Preživio i metak i bolest i nož: Šaban više puta izbjegao smrt

Danas nas je u 68. godini života napustio kralj narodne glazbe, Šaban Šaulić.

Stravična prometna nesreća u kojoj je izgubio život legendarnom pjevaču nažalost nije bila prvi kontakt sa smrću.

Šaban, mogli bismo reći, nije imao sreće te se više puta našao u situaciji da se bori za život.

U Beču su ga 2016. pokušali ubiti.

- Izboli su me nožem u haustoru. Kad sam ušao u hodnik, jedna me ruka uvukla u mrak te sam osjetio nož u leđima. Budući da sam bio sportaš, gledao sam kako da pobjegnem. Počeli su me bosti u leđa. Sreća što me nisu pogodili u živac. Tada su prišla neka dvojica, a jedan od njih me je udario bokserom. Imao sam ogrebotinu po licu. Mislio sam da sam iskrvario, ali i da će vidjeti da nisu završili posao - prepričao je Šaulić na televiziji Pink kako je umalo izgubio život.

No, iako je preživio napad, nastavio je živjeti u strahu.

- Stalno sam mislio da će se vratiti kako bi završili posao. Na kraju sam s prijateljem otišao u Beograd - ispričao je Šaban.

Sa smrću se kralj narodnjaka susreo i zbog odgađanja odlaska liječniku.

Zbog problema s trbušnom aortom, iste te, za njega tragične, 2016. završio je na hitnoj operaciji.

Imao je začepljenje trbušne aorte, koje liječnici nazivaju tempiranom bombom. Bojali su se da neće preživjeti, no Šaban se nije dao.

Ipak, najopasnija situacija u kojoj se Šaulić našao bila je, ni manje ni više, nego gastarbajterska svadba na kojoj je pjevao.

- Nekolicina napadača upala je na svadbu i odmah su počeli pucati iz Hecklera. U sali su ispalili nekoliko metaka. Zavladala je tišina. Bili smo potpuno šokirani - prepričavao je kasnije Šaban kako je preživio susret s njemačkim 9-milimetarskim automatskim puškama.

Jedan od napadača tada je povikao: 'Svi dolje. Vadite pare, satove i telefone.'

Njih četvero je kontroliralo goste, dok su ostali stajali ispred restorana kako bi čim lakše i brže pobjegli.

Napadači su okružili Šabana i njegove kolege, a potom njemu rekli da može ustati.

- Čovjek je stajao iza mene i rekao mi: 'Kralju, ti sjedi! Ti nemaš razloga da ležiš, sjedi i uživaj, tebe poštujemo'. A ja sam pomislio: Joj, ako sjednem, prvi ću dobiti metak u leđa'. Nisam im čak ni zahvalio, preplavio me strah, ipak je to oružje- prepričavao je kasnije Šaban.

Nakon što su uzeli plijen, napadači su napustili dvoranu. Kralj narodnjaka imao je posebnu sreću. Pljačkaši nisu uspjeli uzeti većinu novaca koje je zaradio jer su 'bakšu' stavljali u kofer od harmonike.

Nažalost, prometnu nesreću na njemačkim cestama Šaban nije preživio.