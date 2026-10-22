Kumpanjija se nakon 60 godina vraća na Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu

Kada je blatska Kumpanjija prvi put nastupila na zagrebačkoj Smotri 1966. godine, iza nje je već stajalo gotovo četiri desetljeća organiziranog djelovanja. Danas se vraća na manifestaciju koja okuplja i promiče tradicijsku kulturu, potvrđujući kontinuitet običaja koji su važan dio identiteta Blata.

Nastupi će se održati u petak, 23. listopada, u 19 sati na Trgu bana Josipa Jelačića te u subotu, 24. listopada, u 11 sati u Glazbenom paviljonu na Zrinjevcu. U slučaju kiše nastup u petak održat će se u Koncertnoj dvorani Blagoje Bersa na Muzičkoj akademiji, a nastup u subotu bit će otkazan.

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„Radujemo se povratku na Smotru na kojoj smo prvi put nastupili prije šezdeset godina, i to uoči obljetnice koja nam mnogo znači. Kumpanjija je prisutna u gotovo svakoj blatskoj obitelji i neodvojiva je od našeg identiteta. Želimo dostojno nastaviti put naših prethodnika, ali i stvarati nove sadržaje koji će o Kumpanjiji i njezinu značenju svjedočiti i dugo nakon obljetničke godine, jer tradiciju čuvamo upravo onda kada je prenosimo dalje”, izjavila je Marija Šeparović, koja je ovog proljeća preuzela vodstvo Viteškog udruženja Kumpanjija Blato.

Povijest organiziranog djelovanja Kumpanjije počinje 1927. godine, kada je blatski odvjetnik Franko Cetinić Tale pokrenuo osnivanje Viteškog udruženja Kumpanjija Blato, s namjerom okupljanja nositelja tradicije i osiguravanja kontinuiteta njezina njegovanja i prenošenja.

Prvo inozemno gostovanje Kumpanjije zabilježeno je u Ljubljani 1934. godine, a među značajnijim nastupima na nacionalnoj kulturnoj sceni ističu se Dubrovačke ljetne igre, na kojima je sudjelovala već na prvom izdanju 1950. godine, a potom i 1979., 1990. i 1993. Tijekom desetljeća nastupila je na više od stotinu međunarodnih festivala, održala nastupe u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te sudjelovala na brojnim važnim kulturnim i javnim događanjima u Hrvatskoj. Među novijim istaknutim nastupima izdvaja se svečano otvorenje Pelješkog mosta 2022. godine.

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Posebno mjesto u njezinu djelovanju zauzimaju i nastupi povezani s važnim trenucima hrvatske povijesti. Godine 1990. Kumpanjija se javno predstavila s hrvatskim nacionalnim simbolima, gotovo mjesec dana prije nego što je Hrvatski sabor usvojio službena državna obilježja. Četiri godine poslije sudjelovala je na otvaranju Oltara domovine i u programu prvog posjeta pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, a 1995. nastupila je na vojnom mimohodu na zagrebačkom Jarunu.

Kulturnu vrijednost blatske plesne baštine potvrđuje i oznaka Hrvatski otočni proizvod, dodijeljena starinskim blatskim plesovima, među kojima su viteški ples od boja, blatski tanac, četvorka i pokladni plesovi. Kumpanjija je time postala prvi nositelj te oznake na otoku Korčuli u kategoriji nematerijalnog kulturnog dobra.

Cilj obljetničkih projekata nije samo obilježiti važnu godišnjicu nego i trajno dokumentirati povijest, djelovanje i baštinu Kumpanjije za buduće generacije. U suradnji s istaknutim hrvatskim fotografom Ivom Pervanom realizira se opsežan fotografski projekt koji bilježi Kumpanjiju, njezine članove, nošnje, običaje i prostor u kojem ova tradicija živi. Projekt će imati umjetničku i dokumentarnu vrijednost, a njegovi će rezultati biti predstavljeni i u planiranoj fotomonografiji.

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Istodobno se radi na novom vizualnom identitetu Kumpanjije, u suradnji s hrvatskim dizajnerskim studijem Šesnić&Turković. Namjera je suvremeno predstaviti Udruženje uz očuvanje njegove povijesne prepoznatljivosti i autentičnosti.

Važan dio obljetničkog programa bit će izložbeni projekti koji će povijest Kumpanjije predstaviti iz različitih perspektiva, povezujući nasljeđe sa suvremenim umjetničkim pristupima. U pripremi je i dokumentarni film posvećen stotoj obljetnici, koji će zabilježiti pripreme, događanja i najznačajnije trenutke jubilarne godine, ali i ispričati priču o Udruženju i generacijama koje su njegovu tradiciju sačuvale.

Obljetnica će obuhvatiti i suradnje s lokalnim kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama, čime se tradicija Blata želi dodatno povezati s različitim generacijama njegove zajednice.

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Gotovo stoljeće djelovanja Viteškog udruženja Kumpanjija Blato svjedoči o snazi zajednice koja je svoju tradiciju uspjela sačuvati kroz promjene društvenih sustava, okolnosti i načina života. Njezina posebna vrijednost nije samo u plesovima, nošnjama i običajima, nego i u ljudima koji ih prenose dalje. Danas su to ponajprije mladi članovi, koji svojim sudjelovanjem i predanošću osiguravaju nastavak njezine priče.

Povratak na Međunarodnu smotru folklora simbolično povezuje generacije koje su Kumpanjiju sačuvale s onima koje je danas vode prema drugom stoljeću. Godina 2027. bit će prilika da se oda priznanje prethodnicima i istakne uloga onih koji danas preuzimaju odgovornost za ovu jedinstvenu blatsku tradiciju. Cjelovit program obilježavanja stote obljetnice bit će predstavljen javnosti naknadno.