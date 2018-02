Kutcher poput Hawkinga ima IQ 160, a Cindy Crawford 154

Lisa Kudrow

Foto: PA/Pixsell

Glumica se proslavila ulogom 'šašave' Phoebe Buffay u seriji 'Prijatelji'. Privatno, Lisa (54) daleko je od svog lika. Njen kvocijent inteligencije je navodno 150, a diplomirala je biologiju. Kudrow se htjela posvetiti istraživanju glavobolja, poput njenog oca. No nakon osam godina rada s ocem, potpuno se posvetila glumi te se usredotočila na karijeru. Lisa je potpisana i kao suradnik na istraživanju o obliku jake glavobolje od koje češće pate ljevoruki ljudi.

Cindy Crawford

Foto: Instagram

Osamdesetih i devedesetih je bila jedna od najpopularnijih supermodela na svijetu. Manekenstvo je odabrala umjesto kemijskog inženjeringa, kojeg je studirala na znanstvenom sveučilištu Northwestern u Illinoisu. Cindyjin IQ je, navodno, 154. Iako je nakon 50. otišla u 'mirovinu', Crawford (51) još nije odustala od svijeta mode. I dalje se pojavljuje u časopisima, a često je angažirana i kao zaštitno lice poznatih kozmetičkih brendova.

Shakira

Foto: Calimero Sport

Slavnu Kolumbijku, koja se proslavila s hitom 'Whenever, Wherever' 2001., časopis Forbes proglasio je jednom od najutjecajnijih žena na svijetu. Shakira (40) od početka karijere piše vlastite pjesme i to na engleskom i španjolskom. Zna pričati i francuski, talijanski, katalonski i arapski. Velika je zaljubljenica u kulturu i povijest. U svojoj rodnoj Kolumbiji financirala je izgradnju dvije škole. Njen IQ je 140.

Asia Carrera

Foto: Promo

Pornozvijezda odrasla je sa strogim roditeljima koji bi je kaznili svaki put kada bi dobila 'četvorku' u školu. Kao 8-godišnjakinja, slovila je za 'čudo od djeteta', a kao pijanistica je dva puta nastupila u Carnegie Hallu prije 13. godine.

Asijine ocjene na maturi bile su toliko visoke da je dobila direktni upis sa stipendijom na prestižno sveučilište Rutgers. Za vrijeme studiranja, Carrera (44) počela je zarađivati 'džeparac' kao striptizeta, a to joj je otvorilo vrata pornoindustrije koja je toliko svidjela da je odlučila u njoj stvoriti karijeru. Asia, čiji je kvocijent inteligencije 156, sama je programirala i dizajnirala svoju službeno web stranicu.

Quentin Tarantino

Foto: Paradisi Alessia/Press Association/PIXSELL

Redatelj tvrdi da mu je IQ 160, jednak kao i Albertu Einsteinu i Stephenu Hawkingu. Tarantino (54) je odustao od škole kada je imao 15 godina i posvetio je život filmu. Zaposlio u videoteci, u kojoj je pisao svoje prve scenarije.

- Kada me pitao jesam li išao u školu za film, kažem im: 'Ne, išao sam filmovima' - rekao je redatelj kultnih filmova 'Pakleni šund' i 'Psi iz rezervoara'.

James Woods

Foto: DPA/Pixsell

Glumac je upisao studij političkih znanosti, ali nije diplomirao jer se u međuvremenu zaljubio u glumu i režiju. Od fakulteta je odustao na zadnjoj godini te se posvetio izgradnji svoje karijere. Njegov talent 'otkrio' je Tim Affleck, otac poznatih glumaca Bena i Caseyja, koji je tada radio kao voditelj kazališta u kojem je Woods 'pekao zanat'.

- Bilo je to jako bolna i teška odluka za mene. Na posljednjoj godini MIT-a bio sam jedan od najboljih studenata i imao sam stipendiju. Ali onda sam odlučio da želim postati umjetnik. Nije me zanimalo hoću li zarađivati 30 tisuća dolara na dan ili ću raditi na 'minimalcu'. Pronašao sam nešto što uistinu volim i mislim da bi moj otac bio ponosan na to - rekao je Woods. (70)

Glumčev IQ je predmet 'teorija'. Jedne meksičke novine pisale su da mu je IQ 180, no s obzirom na to da je savršeni rezultat na Mensinim IQ testovima 162, istinitost te tvrdnje je, u najmanju ruku, sumnjiva.

Sharon Stone

Foto: ? Curtis Hilbun/Press Association/PIXSELL

Jedna od najljepših glumica Hollywooda, čije se scene, kada prekriži noge tijekom policijskog ispitivanja u 'Sirovim strastima', i danas mnogi rado sjećaju, spada i među najinteligentnije glumice. IQ glumice Stone (59) iznosi 154. Navodno je bila jako nadareno dijete - drugi razred osnovne škole upisala je sa samo pet godina. Kad je imala 17 završila je srednju školu.

Ashton Kutcher

Foto: PA/Pixsell

Kada čuju koliko 'holivudski ljepotan' Ashton (39), na čiji su šarm pale glumice Demi Moore i Mila Kunis, ima visok kvocijent inteligencije, mnogi se iznenade. On je 160, točno koliko ima i Stephen Hawking. Kutcher je pohađao University of Iowa, želeći diplomirati biokemijski inžinjering. Ipak, svijet modelinga i glume toliko ga je očarao, da je odustao od fakulteta. Poznata je priča kako je silno želio pronaći lijek za svog brata blizanca Michaela i njegove probleme sa srcem.